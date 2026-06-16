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همایش کلاهی برای زندگی در خمینی شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این همایش که با هدف فرهنگسازی استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسواران به برگزار شد متخصصان، مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه ایمنی و ترافیک حضور داشتند.
اهمیت کلاه ایمنی در کاهش آسیبهای ترافیکی، استانداردها و فناوریهای نوین کلاه ایمنی، فرهنگ سازی و آموزشهای عمومی، تجارب موفق داخلی و بینالمللی، سیاستها و قوانین مرتبط از محورهای این همایش بودند.
در این همایش معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان اصفهان در خصوص آسیبها و حوادث ناشی از استفاده نکردن از کلاه ایمنی مطالبی بیان کرد.
در این همایش از لوح میثاق مسئولان و امضای حمایت آنان از پویش کلاهی برای زندگی رونمایی و در پایان به قید قرعه به تعدادی از موتورسواران کلاه ایمنی اهدا شد.