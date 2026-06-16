به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این همایش که با هدف فرهنگسازی استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسواران به برگزار شد متخصصان، مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه ایمنی و ترافیک حضور داشتند.

اهمیت کلاه ایمنی در کاهش آسیب‌های ترافیکی، استاندارد‌ها و فناوری‌های نوین کلاه ایمنی، فرهنگ سازی و آموزش‌های عمومی، تجارب موفق داخلی و بین‌المللی، سیاست‌ها و قوانین مرتبط از محور‌های این همایش بودند.

در این همایش معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان اصفهان در خصوص آسیب‌ها و حوادث ناشی از استفاده نکردن از کلاه ایمنی مطالبی بیان کرد.

در این همایش از لوح میثاق مسئولان و امضای حمایت آنان از پویش کلاهی برای زندگی رونمایی و در پایان به قید قرعه به تعدادی از موتورسواران کلاه ایمنی اهدا شد.