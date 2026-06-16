به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: از مجموع سه هزار و ۱۰۰ روستای استان، ۲ هزار و ۶۶۲ روستا با مساحتی بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار مشمول اجرای طرح رفع تداخلات اراضی شدند که تاکنون در ۲۷۱ هزار هکتار از این اراضی، فرآیند رفع تداخل انجام شده است.

علیرضا خرسندی افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان در بخش کشاورزی قرار دارد که حفاظت از آنها نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه پایدار استان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اظهارداشت: با اقدامات پیشگیرانه و قانونی، سال گذشته از سه هزار و ۷۹۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان جلوگیری و ۱۳ هکتار از اراضی هم به چرخه تولید بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: همچنین دراین زمان هزار و ۸۸۳ مورد گزارش در حوزه تغییر کاربری و تخلفات اراضی ثبت شد و در نتیجه اقدامات انجام‌شده، از وقوع ۳ هزار و ۷۹۱ مورد تخلف جلوگیری شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی اظهارکرد: امسال هزار و ۶۱۸ مورد گزارش تخلف هم امسال ثبت شده، ۸۰۹ مورد اخطار صادر و در ۱۰۰ مورد، عملیات قلع و قمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز انجام شده است.

خرسندی خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل، از مهم‌ترین برنامه‌های این مدیریت برای حمایت از تولید و حفظ منابع پایه کشاورزی دراستان است.