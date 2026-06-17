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بخشدار ایوانکی از ورود دو منبع جدید به شبکه آب رسانی این بخش خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ وحید محمدی با اشاره به لزوم تأمین آب آشامیدنی پایدار برای بخش ایوانکی گفت : بخشی از آب شرب ایوانکی از طریق چاههای منطقه آلوئک تأمین میشود و یکی از چاههای جدید این منطقه پس از اخذ مجوزهای لازم از شرکت منابع آب استان تهران و با همکاری شرکت آب و فاضلاب شهرستان گرمسار حفاری، تجهیز و با ظرفیت آبدهی ۲۰ لیتر بر ثانیه وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی گفت: چاه واقع در محدوده شمال ایوانکی و پل کمربندی هم که پارسال از آبدهی مطلوبی برخوردار نبود، پس از دریافت مجوزهای لازم، بااجرای عملیات حفاری تکمیلی و تجهیز، اکنون با ظرفیت ۱۵ لیتر بر ثانیه در حال تأمین آب شرب شهروندان است.
محمدی با تأکید بر تداوم اقدامات زیرساختی در حوزه آبرسانی خاطرنشان کرد: پیگیریها برای اخذ مجوز و بهرهبرداری از دو حلقه چاه جدید دیگر نیز در حال انجام است و امیدواریم با تحقق این برنامهها، ظرفیت تأمین آب شرب ایوانکی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و شهر در فصل گرم سال با کمبود آب مواجه نشود.
وی از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی از تنشهای آبی احتمالی پیشگیری کنند.