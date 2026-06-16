به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، امور بانوان اداره‌کل آموزش و پرورش استان گفت: بسته‌های توزیع‌شده شامل اقلام بهداشتی مورد نیاز و محتوای آموزشی مرتبط با موضوعاتی همچون بهداشت فردی، سبک زندگی سالم و مراقبت از سلامت است.

اسلامی‌خو افزود: ارتقای سلامت دانش‌آموزان دختر، افزایش آگاهی آنان در حوزه بهداشت فردی، سلامت جسمی و روانی، کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های بهداشتی و همچنین تقویت مهارت‌های خودمراقبتی از اهداف این طرح بود.