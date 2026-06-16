پخش زنده
امروز: -
رسانههای پاکستانی از احیای احتمالی پروژه راهبردی خط لوله انتقال گاز از ایران خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، رسانههای پاکستانی منابع وزارت نفت و منابع آگاه در بخش انرژی این کشور اعلام کردند که با پیشرفت روند تفاهم میان ایران و آمریکا و مطرح شدن احتمال کاهش یا رفع بخشی از تحریمهای اعمالشده علیه تهران، زمینه برای اجرای پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان بیش از گذشته فراهم شده است.
وزارت نفت و منابع معدنی پاکستان اعلام کرده است که پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان میتواند وارد مرحله اجرایی شود و در صورت فراهم شدن شرایط، شرکتهای گازی شمالی و جنوبی پاکستان به صورت مشترک در روند اجرای این طرح مشارکت خواهند کرد.
پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان که با عنوان «خط لوله صلح» نیز شناخته میشود، یکی از مهمترین طرحهای انرژی میان دو کشور به شمار میرود.
این پروژه با هدف انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان طراحی شد و عملیات اجرایی آن از بیش از یک دهه پیش آغاز شد.
ایران طی سالهای گذشته بخش مربوط به خود را تا مرز مشترک تکمیل کرده است، اما پاکستان به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران، مشکلات مالی و فشارهای خارجی نتوانست تعهدات خود را در قبال احداث بخش پاکستانی این خط لوله به طور کامل اجرا کند.
در سالهای اخیر تهران دو بار مهلت اجرای تعهدات پاکستان را تمدید کرد و در عین حال هشدار داد که در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد، حق پیگیری حقوقی و مطالبه غرامت را برای خود محفوظ میداند.
اکنون رسانههای پاکستانی معتقدند که کاهش تنشها میان تهران و واشنگتن و احتمال لغو بخشی از محدودیتهای اقتصادی علیه ایران میتواند موانع اصلی بر سر راه این پروژه را برطرف کند.
کارشناسان انرژی در پاکستان نیز بر این باورند که تکمیل خط لوله گاز ایران میتواند نقش مهمی در کاهش کمبود انرژی، تأمین سوخت صنایع و کاهش هزینههای واردات انرژی در این کشور ایفا کند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که ناظران منطقهای از توافق اخیر ایران و آمریکا برای توقف درگیریها به عنوان نقطه عطفی در تحولات منطقه یاد میکنند؛ تحولی که علاوه بر پیامدهای سیاسی و امنیتی، میتواند مسیر اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی و انرژی میان کشورهای منطقه را نیز هموار سازد.
به اعتقاد تحلیلگران پاکستانی در صورت رفع موانع ناشی از تحریمها، پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان میتواند پس از سالها توقف، بار دیگر به یکی از اولویتهای اصلی همکاری اقتصادی میان دو کشور تبدیل شود.