به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح، این شالیزار‌ها شامل هزار و ۳۵۷ قطعه خرد بود که با اصلاح و اجرای طرح یکپارچه‌سازی، تعداد قطعات به ۵۵۷ قطعه کاهش یافته است، گفت: هدف از این اقدام، مدیریت بهینه منابع آبی، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل ورود ماشین‌آلات کشاورزی و در نهایت هوشمند سازی کشاورزی است که منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد.