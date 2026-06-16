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همزمان با نخستین شب ماه محرم، همدانیها بار دیگر با حضور پرشور خود در میادین و خیابانها، جلوهای از وحدت و ارادت به اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی، با در دست داشتن پرچمهای ایران و پرچمهای عزای حسینی، ضمن گرامیداشت فرهنگ عاشورا، بر استمرار راه عزت، مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.
این مراسم با نوحهخوانی، سینهزنی و عزاداری برای سید و سالار شهیدان همراه بود و فضای میادین اصلی شهر رنگ و بوی حسینی به خود گرفت.
خانوادهها، جوانان، بانوان و اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر در این اجتماع حضور یافتند و بار دیگر پیام وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش گذاشتند.