به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، محراب رحیمی، رئیس اداره نظارت برساخت وتوسعه راه‌های فرعی و روستایی استان البرز با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت در محور‌های روستایی شهرستان طالقان آغاز شده است گفت: در این طرح مجموعاً ۶١ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان طالقان با اعتباری بالغ بر ٣۵٠ میلیارد تومان بهسازی و روکش آسفالت می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح ارتقای کیفیت راه‌های روستایی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی است و هم اکنون عملیات روکش آسفالت محور «جوستان – شهرک» به طول ۸ کیلومتر و محور روستایی «اورازان» به طول ۹ کیلومتر در حال اجراست. به زودی عملیات روکش آسفالت محور روستایی «انگه – کجیران» و محور روستایی «امیرنان_کذلک» در پایین طالقان نیز آغاز خواهد شد تا شبکه راه‌های روستایی این شهرستان بیش از پیش بهسازی شود.