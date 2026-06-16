بهسازی ۶١ کیلومتر از محورهای روستایی طالقان
رئیس اداره نظارت برساخت وتوسعه راههای فرعی روستایی استان البرز از آغاز عملیات روکش آسفالت ۶١ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان طالقان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز
، محراب رحیمی، رئیس اداره نظارت برساخت وتوسعه راههای فرعی و روستایی استان البرز با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت در محورهای روستایی شهرستان طالقان آغاز شده است گفت: در این طرح مجموعاً ۶١ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان طالقان با اعتباری بالغ بر ٣۵٠ میلیارد تومان بهسازی و روکش آسفالت میشود.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح ارتقای کیفیت راههای روستایی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی است و هم اکنون عملیات روکش آسفالت محور «جوستان – شهرک» به طول ۸ کیلومتر و محور روستایی «اورازان» به طول ۹ کیلومتر در حال اجراست. به زودی عملیات روکش آسفالت محور روستایی «انگه – کجیران» و محور روستایی «امیرنان_کذلک» در پایین طالقان نیز آغاز خواهد شد تا شبکه راههای روستایی این شهرستان بیش از پیش بهسازی شود.