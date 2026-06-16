به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مرتضی تفاخ با اشاره به وجود حدود ۴۰ تا ۵۰ گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز افزود: نصب دوربین‌های تله‌ای برای پایش دقیق جمعیت ضروری است و باید سریعتر اجرایی شود تا بدانیم آیا جمعیت فعلی حداقل حفظ شده یا افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با نصب این دوربین‌ها، پایش وضعیت و مشکلات گوزن‌های زرد به صورت برخط انجام و در لحظه، محل زندگی و شرایط زیست این گونه مشاهده می‌شود و برنامه‌ریزی برای انتقال تعدادی گوزن زرد ایرانی از استان‌های دیگر به این پارک در حال انجام است.