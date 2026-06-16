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کتاب «مهندسی حفاری دفتر دوم: تجهیزات حفاری» با هدف ارتقای دانش تخصصی در حوزه تجهیزات حفاری و آشنایی دانشجویان و فعالان صنعت نفت با زیرسیستمهای دکلهای حفاری، از سوی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «مهندسی حفاری دفتر دوم: تجهیزات حفاری» به قلم دکتر محسن دهودار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهندس مهرداد قصری منتشر شد. این کتاب به عنوان بخشی از تلاشهای علمی و تخصصی در حوزه صنعت نفت کشور گردآوری شده و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اختیار علاقهمندان، دانشجویان و فعالان این حوزه قرار گرفته است.
در مقدمه این اثر آمده است که زیرسیستمهای دکلهای حفاری و خدمات مرتبط با حفاری چاههای نفت، شامل تجهیزات متعددی هستند که شناخت دقیق آنها میتواند بخشی از چالشهای آموزشی موجود در این حوزه را برطرف کند. از این رو، دانشجویان مهندسی نفت، کارورزان و کارآموزان دکلهای حفاری برای ورود مؤثر به محیطهای عملیاتی، نیازمند درک صحیحی از تجهیزات و سامانههای مورد استفاده در دکلهای حفاری هستند.
نویسندگان در این کتاب تلاش کردهاند تصویری جامع از تجهیزات بهکاررفته در دکلهای حفاری خشکی ارائه دهند. بر این اساس، تجهیزات مورد بررسی در دو گروه اصلی دستهبندی شدهاند. گروه نخست شامل انواع دکلهای حفاری و سیستمهای اصلی آنها نظیر سامانههای تولید و انتقال نیرو، بالابری، گردش سیال حفاری، گردش رشته حفاری و کنترل چاه است.
گروه دوم نیز به سرویسها و تجهیزات مرتبط با عملیات حفاری اختصاص دارد که از جمله آنها میتوان به سیمانکاری، رشتههای جداری، لولههای حفاری، سرمتهها، حفاری چاههای افقی، لوله مغزی سیار، ماندهیابی و حفاری با فشار مدیریتشده اشاره کرد.
در بخش پایانی کتاب نیز سیستمهای کنترل و پایش دادههای حین حفاری و سنسورهای مرتبط با آنها مورد بررسی قرار گرفتهاند. نویسندگان این بخش را حلقه هوشمند اتصال عملیات حفاری سنتی به فناوریهای نوین و عصر جدید انقلاب صنعتی دانستهاند.
در این اثر تأکید شده است که شناخت دقیق تجهیزات و فناوریهای موجود، زمینهساز توسعه ابزارهای هوشمند در صنعت حفاری خواهد بود و میتواند در ترسیم نقشه راه توسعه صنعت نفت ایران، بهویژه در حوزه حفر چاههای نفت، نقش مؤثری ایفا کند.
کتاب «مهندسی حفاری دفتر دوم: تجهیزات حفاری» از طریق وبسایت انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به آدرس publication.aut.ac.ir و فروشگاه این انتشارات و همچنین پلتفرم طاقچه در دسترس علاقهمندان قرار دارد.