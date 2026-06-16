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شبکه یک سیما از امشب ۲۶ خرداد سریال «متولد آوریل» را هر شب ساعت ۲۲ پخش میکند و همزمان شبکه مستند نیز مستند «عارفالبکاء» با موضوع آیینهای عزاداری مردم تفرش را روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «متولد آوریل» محصول تازه سیمافیلم از امشب دوشنبه ۲۶ خردادماه مصادف با اول ماه محرم، هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش میشود.
این مجموعه هفت قسمتی با الهام از زندگی شهید کمال کورسل، جوان فرانسویای ساخته شده که مسیر زندگی خود را در سرزمینی دیگر پیدا میکند.
«متولد آوریل» به کارگردانی حسین قاسمی جامی، تهیهکنندگی احمد زالی و نویسندگی فهیمه سلیمانی تولید شده و فرخ نعمتی، ارسلان قاسمی، افشین نخعی، نسرین نکیسا، سیاوش چراغیپور، نگار بابایی، سیامک ادیب، آراد جعفری و حامد محمودی از بازیگران این مجموعه هستند.
همچنین شبکه مستند سیما امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۸ مستند «عارفالبکاء» را با موضوع آیینهای عزاداری مردم تفرش پخش میکند.
این مستند به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی نادری، روایتی از آیین تعزیه در شهرستان تفرش را به تصویر میکشد.
آیینی سنتی و دیرینه که علاوه بر ایام محرم، در برخی مناسبتها از جمله نوروز نیز در حسینیههای این شهر برگزار میشود.
بازپخش مستند «عارفالبکاء» نیز روز بعد ساعت ۱۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.