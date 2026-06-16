پنج مصدوم بر اثر انفجار گاز شهری در بروجرد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی بروجرد از وقوع انفجار ناشی از تجمع گاز شهری در یکی از ساختمان های خیابان شهید رضایی خبر داد و گفت: در پی این حادثه پنج نفر مصدوم و سه ساختمان دچار خسارت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی بروجرد گفت: بر اثر تجمع گاز شهری در یکی از ساختمانهای واقع در خیابان شهید رضایی بروجرد انفجاری رخ داد که موجب مصدومیت پنج نفر و خسارت و آسیب به سه ساختمان شد.
نادر موسیوند افزود: نیروهای آتشنشانی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند و عملیات ایمنسازی را انجام دادند.
وی ادامه داد: نیروهای امدادی مصدومان این حادثه را به بیمارستان چمران بروجرد منتقل کردند و هم اکنون محل حادثه ایمنسازی شده و مشکل خاصی وجود ندارد.
موسیوند با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری گفت: شهروندان باید به سلامت لولهکشی و اتصالات گاز در منازل و واحدهای تجاری توجه ویژه داشته باشند و در صورت استشمام بوی گاز، بلافاصله شیر اصلی گاز را قطع کرده و از روشن کردن هرگونه وسیله برقی یا ایجاد جرقه خودداری کنند.
وی توصیه کرد: سرویس دورهای وسایل گازسوز و استفاده از تجهیزات استاندارد میتواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.