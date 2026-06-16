سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: در سازمان تبلیغات اسلامی خود را خادم هیئات مذهبی دانسته و مکلف به تسهیل‌گری امور آن‌ها هستیم و دخالت در کار هیئت‌ها خط قرمز این سازمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر شب گذشته در برنامه گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی افزود: هیئت‌های مذهبی نهادی کاملا مردمی است و تصمیم گیری درباره هیئت‌ها نیز در شورای هیئات مذهبی که اعضای آن، منتخب هیئت‌های مذهبی هستند، انجام می‌شود و ما در سازمان تبلیغات اسلامی باید نقش سهیل کننده عزاداری در هیئات را داشته باشیم.

وی ادامه داد: استان خراسان رضوی به ویژه شهر مقدس مشهد دارای هیئات مذهبی زیادی است که این موضوع وجه تمایز خراسان رضوی نسبت به دیگر استان‌ها بوده و یکی از ظرفیت‌های استان به شمار می‌رود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به شرایط کشور، گفت: مراسمات بعضی هیئت‌های مذهبی در همان محل تجمعات مردمی در خیابان‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: شعار مشترک هیأت‌های مذهبی در محرم ۱۴۰۵ «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» با هشتگ #نحن_المنتقمون، است.

همتی فر در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو اظهار کرد: مجالس ذکر اهل بیت مجالس نورانی است که یاد و نام اهل بیت (ع) در آن زنده نگهداشته می‌شود. سخنرانان هیئت‌ها نقش بسیار ویژه‌ای در تعمیق باور‌های دینی مخاطبان دارند؛ به همین دلیل تلاش شده تا محتوای مورد نیاز و متناسب با شرایط روز جامعه در اختیا آنان قرار گیرد.

وی افزود: برای امسال بر اساس طرح ملی زندگی با آیه‌ها، ۱۲ آیه محوری از قرآن کریم آماده شده و بر اساس آن محتوا آماده شده و در اختیار مبلغان قرار داده شده است.