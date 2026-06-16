نصب داربستهای تبلیغاتی در یاسوج ممنوع شد
مدیر روابط عمومی شهرداری یاسوج گفت: ادارات و نهادها و بخش خصوصی برای انجام فعالیتهای تبلیغاتی از ظرفیت آگهی نما استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یوسفی گفت: به منظور ساماندهی منظر شهری، ارتقای زیبایی بصری و حذف سازههای موقت و ناهماهنگ، نصب هرگونه داربست فلزی در شهر یاسوج با هدف اطلاعرسانی، تبلیغات و معرفی برنامههای مختلف ممنوع بوده و در صورت مشاهده، جمعآوری می شود.
مدیر روابط عمومی شهرداری یاسوج با بیان اینکه این ممنوعیت شامل همه مناسبتها، از جمله برنامههای فرهنگی، مذهبی و ویژهبرنامههای ماه محرم نیز میشود، افزود: از همه ادارات، سازمانها، نهادهای دولتی و عمومی، هیئات مذهبی و سایر مجموعههایی که قصد اطلاعرسانی یا اجرای برنامههای تبلیغاتی دارند، درخواست میشود از نصب داربستهای فلزی در معابر و نقاط مختلف شهر بپرهیزند.
مدیر روابط عمومی شهرداری یاسوج با بیان اینکه شهرداری یاسوج زیرساختهای لازم برای انجام تبلیغات شهری را فراهم کرده است ادامه داد: آگهی نما (بیلبوردهای تبلیغاتی) در مناطق مختلف شهر یاسوج برای استفاده دستگاههای اجرایی، نهادها و برگزارکنندگان برنامهها در نظر گرفته شده است.
یوسفی اضافه کرد: این آمادگی وجود دارد که همه مجموعهها برای اطلاعرسانی و تبلیغات برنامههای خود، هماهنگیهای لازم را با شهرداری انجام داده و از ظرفیتهای پیشبینیشده در شهر استفاده کنند.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این تصمیم، ایجاد نظم در فضای شهری، ارتقای کیفیت منظر عمومی، جلوگیری از آشفتگی بصری و حرکت به سمت حذف سازههای موقت و غیرضروری است تا چهره شهر یاسوج از انسجام و زیبایی بیشتری برخوردار شود.