با حضور برخط رئیس جمهور، پنجاه و چهار طرح کشاورزی در شهرستان زرندیه استان مرکزی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با دستور رئیس جمهور، همزمان ۲۲۰۹ طرح در پانزده بخش کشاورزی در سطح کل کشور افتتاح شد.

در یک طرح سراسری، با حضور جمعی از مسئولان استان مرکزی در شهرستان زرندیه و برقراری ارتباط تصویری با رئیس جمهور، پنجاه و چهار طرح کشاورزی دیار آفتاب بهره برداری شد.

مجید آنجفی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه این برنامه گفت: بیش از هزار و صد مرکز خرید گندم در سطح کشور تجهیز شده و عملیات خرید در حال انجام است.

پرداخت بهای گندم کشاورزان به مبلغ میانگین تا چهل و نه هزار و پانصد تومان عملیاتی شده و تا کنون چهل هزار میلیارد تومان تسویه شده است.