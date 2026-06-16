از زمان آغاز اجرای طرح "مهتاب" تاکنون، شش هزار و ۳۲۴ مورد انشعاب غیرمجاز برق در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: در واقع این اقدام با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق مشترکان و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق به اجرا درآمده است.

محمد رئیسی اظهار کرد: طرح «مهتاب» با رویکرد مقابله با انشعابات غیرمجاز، مدیریت بهینه مصرف انرژی و ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی در سیستان و بلوچستان در حال اجراست و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از نقش مؤثر این طرح در ساماندهی و بهبود عملکرد شبکه توزیع برق استان است.

وی عنوان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، چهار هزار و ۳۵۹ دستگاه کنتور جدید در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان نصب شده و چهار هزار و ۱۸۹ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض و همچنین ۱۶۸ مورد کنتور دستکاری‌شده شناسایی شده که اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان با اشاره به سایر دستاورد‌های طرح «مهتاب» بیان کرد: در این مدت، ۱۶ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز نیز شناسایی و جمع‌آوری شده و بیش‌از پنج هزار و ۲۱۳ مورد تست و پایش اشتراک‌های بخش کشاورزی انجام گرفته است تا از بهره‌برداری صحیح، ایمن و قانونی از شبکه برق اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: استفاده از انشعابات غیرمجاز علاوه‌بر وارد کردن خسارات اقتصادی به شبکه توزیع برق، موجب افزایش تلفات انرژی، افت ولتاژ، نوسانات برق و کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشترکان مجاز می‌شود و در برخی موارد نیز می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث و آسیب به تأسیسات برقی باشد.

رئیسی با اشاره به تداوم اجرای برنامه‌های نظارتی در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز به‌صورت مستمر در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان قرار دارد. از شهروندان نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا استفاده غیرمجاز از برق، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، طرح «مهتاب» یکی از برنامه‌های وزارت نیرو در راستای کاهش تلفات انرژی، مقابله با برق‌دزدی و افزایش بهره‌وری شبکه توزیع برق است که در قالب آن، پایش انشعابات، اصلاح شبکه، شناسایی تخلفات و به‌روزرسانی تجهیزات اندازه‌گیری در مناطق مختلف کشور در حال اجراست.