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معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از تعویض ۱۱۸ دستگاه کنتور معیوب و کشف ۴۹ مورد انشعاب غیرمجاز در جریان اجرای طرح ملی مهتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، محمد نیکویی معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: این مانور جهادی با حضور ۳۷ اکیپ عملیاتی با هدف مدیریت و کاهش تلفات شبکه برق در سطح استان برگزار شد و طی آن ۲۱۲ مورد تست و بازرسی فنی از کنتورهای مشترکین بهعمل آمد.
وی افزود: در این بازرسیها، ۴۴ مورد کنتور خطادار شناسایی و ۱۱۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض و همچنین ۴۹ مورد انشعاب غیرمجاز برق کشف و جمعآوری شد.
نیکویی با اشاره به جمعآوری ۱۱۸ متر کابل غیرمجاز در این طرح خاطرنشان کرد: با اجرای این اقدامات، مجموعاً ۱۱۰ کیلووات از توان مصرفی شبکه کاسته شد که نقش مؤثری در پایداری و کاهش تلفات شبکه برق استان دارد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تأکید کرد: این طرحهای جهادی با قوت ادامه خواهد یافت و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده موارد تخلف، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاعرسانی کنند.