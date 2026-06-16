فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان از هفته سوم تیر آغاز می شود
فرآیندِ هدایت تحصیلی و انتخاب رشتۀ پایۀ نهم به دهم سالِ ۱۴۰۵ از هفته سومِ تیرماه آغاز میشود دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سامانه my.medu.ir برگۀ هدایتِ تحصیلیِ خود را مشاهده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز
، هدایت تحصیلی در پایه نهم انتخاب رشته برای ورود به دوره متوسطه دوم است، جایی که دانشآموزان باید بین رشتههای نظری (علوم تجربی، ریاضی فیزیک، علوم انسانی، معارف اسلامی)، فنی و حرفهای یا کاردانش، یکی را انتخاب کنند.
این انتخاب تاثیر عمیقی بر آینده تحصیلی و شغلی آنها دارد و نیازمند دقت و برنامهریزی است.یکی از مهمترین مراحل در دوره تحصیل دانشآموزان، انتخاب رشته در پایه نهم است، به همین منظور برنامه هدایت تحصیلی برای دانشآموزان این مقطع اجرا میشود.
هدایت تحصیلی به دانشآموزان کمک میکند تا با آگاهی از استعدادها، علایق و توانمندیهای خود، مسیر تحصیلی و حرفهای مناسبی را انتخاب کنند. این فرآیند در پایه نهم، جایی که دانشآموزان باید رشته تحصیلی خود را برای دوره متوسطه دوم تعیین کنند، نقش کلیدی دارد.
هدایت تحصیلی با هدف کمک به دانشآموزان برای انتخاب رشتهای متناسب با توانمندیها و علایقشان طراحی شده است. این فرآیند به دانشآموزان امکان میدهد تا با شناخت دقیق از نقاط قوت، ضعف و علایق خود، انتخابی آگاهانه داشته باشند که به موفقیت تحصیلی و شغلی آنها منجر شود. هدایت تحصیلی مانند یک راهنما عمل میکند که دانشآموزان را از سردرگمی در انتخاب مسیر تحصیلی نجات میدهد و آنها را به سمت رشتهای هدایت میکند که با استعدادهایشان همخوانی دارد.