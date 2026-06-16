میزان سرقت در استان قزوین، در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال پیش از آن، ۲۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در جلسه ستاد پیشگیری از سرقت گفت: سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ هزار پرونده سرقت در استان ثبت شده بود که این میزان در سال ۱۴۰۴، به ۱۸ هزار مورد کاهش یافت.

فولیان بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از سرقت و انجام وظایف و ماموریت دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: امنیت حق مسلم مردم و تکلیف قانونی مسئولان است و در راس امور قرار دارد.

وی همچنین از کاهش ۵۰ درصدی تکرار سرقت، در استان خبر داد و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از سرقت‌ها در گذشته از سوی سارقان حرفه‌ای و تکرارکننده انجام می‌شد، اما با اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای، طبقه‌بندی سارقان و نظارت مستمر بر رفتار آنان، از تکرار بسیاری از جرایم جلوگیری شده است.



استفاده از ابزارهای هوشمند برای کنترل سارقان حرفه‌ای

رئیس پلیس آگاهی استان هم از کاهش جرائم خشن و سرقت در استان خبر داد و گفت: با دستگیری ۱۳ مجرم جرائم سنگین، زمینه کاهش جرائم خشن در استان وجود دارد.

سرهنگ ولی پور با اشاره به کنترل سارقان با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و نصب پابند الکترونیک هم گفت: تاکنون برای ۲۷۰ سارق که بیش از ۴ بار اقدام به سرقت کرده‌اند، پابند الکترونیک نصب شده است.