فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۵۰ تُن برنج و ۱۰ تُن کود احتکاری به ارزش ۸۶۰ میلیارد ریال در شهرستان حمیدیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان حمیدیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های فنی، موفق به شناسایی یک انبار بزرگ برنج و کود احتکار شده در این شهرستان شدند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این انبار، ۵۰ تُن برنج و ۱۰ تُن کود شیمیایی کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بالغ بر ۸۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند. در همین رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.