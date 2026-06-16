رهبر شهید فدای دفاع از اسلام و عزت ایران شد
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با بیان اینکه ملت ایران خود را در مقابل تاریخ مسئول دانست و به وظیفه خود عمل کرد، گفت: رهبر شهید ایران فدای عزت ایران، دفاع از اسلام و قرآن کریم و قضیه فلسطین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس که به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی به شهر بنغازی لیبی سفر کرده است، در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: از دولت، ملت و مجلس لیبی برای برگزاری این اجلاس تشکر میکنم. آسیا و آفریقا با داشتن بخش اعظمی از جمعیت جهان و منابع بزرگ انسانی و طبیعی و قدرت اقتصادی روبه رشد و فرهنگ و تمدن غنی میتوانند نقش مهمی در تشکیل نظام جهانی آینده داشته باشند. پارلمانهای دو قاره با تقویت دیپلماسی پارلمانی میتوانند نقش محوری در این توسعه روابط بین قارهای، تبادل تجربیات قانونگذاری و توسعه گفتوگوهای سیاسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی باید به عنوان یک پلتفرم و سکوی توسعه توافقنامههای مشترک و همکاری عملی بین کشورها تبدیل شود، گفت: آینده روابط آسیایی و آفریقا در گرو نقش فعال جوانان است که سرمایه استراتژیک کشورها هستند و باید در قلب سیاست گذاریهای آینده قرار گیرند. آمریکا به عنوان حامی اصلی تروریسم و کشتار در جهان و رژیم صهیونی به عنوان بزرگترین تروریست جهان، جنگی را علیه ما آغاز کردند و متوهمانه فکر میکردند میتوانند ایران را طی چند روز نابود کنند، اما شکست سنگینی خوردند زیرا که فهم درستی از ایران، توانمندی نیروهای مسلح و وحدت و قدرت ملت ایران نداشتند.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما پایگاههای آمریکا در منطقه را زیر ضربه موشکی بردیم و درسی به آنها دادیم که فراموش نکنند و امروز نیز علیرغم مذاکرات سیاسی، برای همه سناریوهای احتمالی آمادهایم. آمریکا به عنوان یک دولت یاغی، عالیترین رهبر سیاسی و دینی ما را ترور کرد و به شهادت رساند و همچنین شماری از مقامات نظامی و سیاسی و شهروندان غیرنظامی را به شهادت رساند. ما این خسارت را فراموش نمیکنیم و انتقام میگیریم. نماینده مجلس فلسطین نیز در این نشست از بایدها و نبایدهای جهان اسلام در لزوم حمایت جدی از فلسطین صحبت کرد و من میخواهم بگویم همه این بایدها را ما در دفاع از فلسطین در چند دهه گذشته انجام دادیم و هزینه هم دادیم. ملت ایران خود را در مقابل تاریخ مسئول دانست و به وظیفه خود عمل کرد. رهبر شهید ایران نیز فدای عزت ایران و دفاع از اسلام و قرآن کریم و قضیه فلسطین شد.
وی افزود: روابط ما با همسایگان در طول جنگ دچار آسیبهایی شد که ریشه اصلی آن وجود امریکا در منطقه و پایگاههای آمریکایی است. با عبور از بحران کنونی، این روابط به مسیر اصلی خود باز خواهد گشت.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان از کشورهای منطقه که به توقف تجاوز آمریکا و شروع روند سیاسی کمک کردند، به ویژه پاکستان تشکر کرد.