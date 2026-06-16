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در دیدار استاندار یزد با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مهمترین اولویتهای توسعهای استان یزد، لزوم تخصیص اعتبارات برای تکمیل طرحهای زیرساختی و تقویت زیرساختهای دانشبنیان بررسی و پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست محمدرضا بابایی استاندار یزد با پورمحمدی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مهمترین مسائل، چالشها و اولویتهای توسعه کلان استان یزد مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، ضرورت بازنگری و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی استان یزد در کنار تأمین اعتبارات لازم برای جبران خسارات واردشده به واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی و ساختمانهای اداری ناشی از «جنگ رمضان»، به عنوان مطالبات جدی استان یزد مطرح و پیگیری شد.
همچنین بررسی وضعیت طرحهای عمرانی و پیگیری تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن از دیگر محورهای این دیدار بود.
در همین راستا، تسریع در اجرای طرحهای حوزه گردشگری و توسعه و بهسازی مسیرهای جادهای و ریلی استان یزد، به عنوان عوامل مؤثر در پیشرفت همهجانبه یزد مورد توجه قرار گرفت.
اتخاذ تدابیر مؤثر و تخصیص اعتبارات ملی برای حل چالشهای حیاتی حوزه آب و ارتقای زیرساختهای بهداشت و درمان نیز از جمله موضوعاتی بود که لزوم حمایت همهجانبه از آنها در برنامههای توسعهای استان یزد ارزیابی شد.
در ادامه این دیدار، تغییر ریل اقتصاد استان یزد از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانشبنیان به عنوان یکی از رویکردهای مهم استان یزد مطرح و بر ضرورت تأمین اعتبار جهت تقویت زیرساختهای این حوزه، بهویژه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی تأکید شد.
شایان ذکر است در پایان این نشست، بر تداوم همکاریها و پیگیری مستمر مسائل مطرحشده با هدف تسریع در روند توسعه و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم استان یزد توافق شد.