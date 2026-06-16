به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یادواره شهیدان مسعود (عمار) اسدپور، سید عمار سجادی و سید نبی الله حسینی خواه از شهدای والامقام اقتدار در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در بخش قارون شهرستان دزپارت برگزار شد.

مادر شهید مسعود اسدپور می‌گوید: شهادت برای همه ما و پسرم افتخاری بزرگ و باعث سربلندی ملت ایران است، فرزندم عاشق شهادت و رهبر و ایران بود و در این راه به آرزوی خود که همان شهادت بود، رسید.