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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیشابور، از آغاز عملیات مرمتی حمام تاریخی شهر چکنه این شهرستان بنایی به جا مانده از دوره قاجاریه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسن گیاهی گفت : با توجه به ثبتی بودن بنا و ارزشهای معماری، تاریخی و هویتی آن، بعد از تهیه و تصویب طرح مرمتی حمام چکنه که به تایید شورای فنی اداره کل میراثفرهنگی استان رسید، مقداری زیادی از آوار برداری آن انجام و مرحله نخست مرمت بنا با مشارکت شهرداری چکنه و اداره میراثفرهنگی نیشابور آغاز شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیشابور افزود : طرح مرمتی بنا ضمن در نظر داشتن ویژگیها و اصول معماری سنتی و اولیه آن، برای معاصر شدن و قابلیت بهرهبرداری بهینه امروزی، از الگوهای مدرن نیز برخوردار است تا کیفیت و کمیت لازم را برای ارائه خدمات حال حاضر داشته باشد.
وی گفت : با توجه به شدت بسیار زیاد آسیب به بنا، پیبندی و استحکام بخشی و بازسازی قسمتهای فروریخته انجام میشود.
گیاهی ، از مساعدت و همراهی شهردار و شورای اسلامی شهر چکنه در تخصیص اعتبار و اولویت بخشی مرمت این بنای تاریخی قدردانی کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیشابور ، قدمت حمام را مربوط به دوره قاجاریه اعلام کرد و گفت: ساختار معماری حمام از سنگ و ملات ساروج و نیز سردر آن سازهای آجری است.
شهردار چکنه نیز با اشاره به اهمیت این بنا در ساختار شهری و حافظه جمعی مردم این شهر گفت: با وجود همه کمبودها، مرمت و احیای حمام تاریخی و تبدیل آن به فضای گردشگری (چایخانه و سفره خانه سنتی) از مهمترین اهداف شهرداری در سال جدید است که با مشارکت میراثفرهنگی آن را اجرایی خواهد کرد.
مهدی نوری افزود: عبور و مرور روزانه صدها وسیله نقلیه سنگین ترانزیتی از شهر چکنه و نیز نیاز اجتماعی و فرهنگی شهروندان و همچنین نگهداری میراث ارزشمند شهر احیا و سرمایه گذاری از آن را توجیهپذیر میکند.