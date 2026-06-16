به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت: معلمان درخط مقدم هدایت فکری و اجتماعی جامعه قرار دارند ومی توانند با اثر گذاری مستقیم برنسل جوان، زمینه ساز تقویت انسجام فرهنگی وتوسعه پایدار باشند.

رسول مقابلی درجلسه شورای آموزش وپرورش استان افزود: در حوزه آموزش و پرورش با مشکلاتی رو‌به‌رو هستیم که با اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی از سوی دولت بخشی ازاین چالش‌ها برطرف شده است.

معاون وزیر آموزش وپرورش رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هم دراین جلسه گفت: در حال حاضر واحد‌های تعلیم و تربیت کودک در سطح استان‌ها مستقر شده و این شبکه حمایتی در ۷۵۰ منطقه کشور فعال است تا دسترسی کودکان به آموزش‌های استاندارد تسهیل شود.

حمید رضا شیخ الاسلام با اشاره به افزایش چشمگیر ضریب پوشش دوره پیش دبستانی در شرایط جنگ تحمیلی گفت: دوره پیش دبستانی باید به عنوان یک الزام در خانواده‌های ایرانی نهادینه شود.



علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز گزارشی از فضا‌های آموزشی استان ارائه کرد و گفت: هم اکنون ۸ هزار کلاس درس در استان مورد نیاز است تا به میانگین کشوری رسیده باشیم.