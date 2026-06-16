به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت گفت: از یک کامیون ایرانی که قصد خروج از مرز پلدشت را داشت ۲۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت در این شهرستان گفت: روز گذشته بر اساس گزارشات مردمی و هوشیاری ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان، از یک کامیون ایرانی که قصد داشت به میزان ۲۵ کیلو گرم مواد از مرز خارج نماید کشف و ضبط شد.

سرهنگ اسماعیل زادگان خاطر نشان کرد: این مواد از نوع تریاک و به ارزش ۵ میلیارد تومان است که این مواد بطور ماهرانه‌ای در این کامیون جاسازی شده بود توسط ماموران پلیس آگاهی کشف و ضبط شد و در این پرونده یک نفر دستگیر و کامیون توقیف و پرونده برای سیر مراحل قانونی به حوزه قضایی شهرستان تحویل داده شد.