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از آنجایی که مصرف دخانیات در بین نوجوانان، جوانان و زنان رو به افزایش است، مرکز بهداشت همدان نظارتها را افزایش داده و با عرضه غیر قانونی دخانیات برخورد میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت: فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال، فروش نخی، فروش در اماکن و وسایل نقلیه عمومی و فروش توسط عاملهای بدون مجوز، مشمول قانون مبارزه با مواد دخانی شده و با متخلف برخورد میشود، همچنین هرگونه تبلیغ این مواد، جرم محسوب میشود.
احمدی تبلیغات توسط شرکتهای تولید کننده را با انحاء مختلف مثل افزودن عطر و طعم، در بالا رفتن مصرف موثر میداند و میگوید داشتن طعمهایی مانند میوه از مضرات تنباکو نمیکاهد و همان اثر را بر بدن دارد.
او ضمن درخواست نظارت بیشتر خانوادهها بر فرزندان خود تاکید کرد: با تمهیداتی مثل افزایش قیمت و مالیات این مواد میتوانیم مصرف را کمتر کنیم.