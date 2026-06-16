به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سی و نهمین دوره این رقابت‌ها ۲۵ موتورسوار در قالب ۱۵ تیم در ۱۲ مرحله رقابت می‌کنند. نتایج مسابقات به این شرح است:

* کورس اول: (۲۱ دور پیست)

۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۳۲:۴۰:۴۱۸ دقیقه

۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۶:۱۱۷ ثانیه اختلاف

۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۱۳:۸۲۳ ثانیه اختلاف

* کورس سوپرپول: (۱۰ دور پیست)

۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۱۵:۲۷:۱۵۳ دقیقه

۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۱:۱۳۳ ثانیه اختلاف

۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۷:۴۲۲ ثانیه اختلاف

* کورس دوم: (۱۸ دور پیست)

۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۳۲:۴۹:۷۶۵ دقیقه

۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۵:۱۰۱ ثانیه اختلاف

۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۱۴:۰۱۶ ثانیه اختلاف

* رده بندی موتورسواری سوپربایک قهرمانی جهان پس از هفتمین مرحله از ۱۲ مرحله فصل (۱۸ کورس از ۳۶ کورس):

- انفرادی:

۱- نیکولو بوله گا از ایتالیا ۴۳۴ امتیاز

۲- ایکر لکونا از اسپانیا ۳۱۳،

۳- یاری مونتلا از ایتالیا ۱۷۰

- تیمی:

۱- دوکاتی ایتالیا ۴۳۴ امتیاز

۲- بیموتا ایتالیا ۱۹۲،

۳- بی‌ام و آلمان ۱۲۹