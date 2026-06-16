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مسابقات موتورسواری سوپربایک امیلیا رومانیا در پیست مارکو سیمونچلی در شهر میزانو ایتالیا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سی و نهمین دوره این رقابتها ۲۵ موتورسوار در قالب ۱۵ تیم در ۱۲ مرحله رقابت میکنند. نتایج مسابقات به این شرح است:
* کورس اول: (۲۱ دور پیست)
۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۳۲:۴۰:۴۱۸ دقیقه
۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۶:۱۱۷ ثانیه اختلاف
۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۱۳:۸۲۳ ثانیه اختلاف
* کورس سوپرپول: (۱۰ دور پیست)
۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۱۵:۲۷:۱۵۳ دقیقه
۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۱:۱۳۳ ثانیه اختلاف
۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۷:۴۲۲ ثانیه اختلاف
* کورس دوم: (۱۸ دور پیست)
۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۳۲:۴۹:۷۶۵ دقیقه
۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۵:۱۰۱ ثانیه اختلاف
۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۱۴:۰۱۶ ثانیه اختلاف
* رده بندی موتورسواری سوپربایک قهرمانی جهان پس از هفتمین مرحله از ۱۲ مرحله فصل (۱۸ کورس از ۳۶ کورس):
- انفرادی:
۱- نیکولو بوله گا از ایتالیا ۴۳۴ امتیاز
۲- ایکر لکونا از اسپانیا ۳۱۳،
۳- یاری مونتلا از ایتالیا ۱۷۰
- تیمی:
۱- دوکاتی ایتالیا ۴۳۴ امتیاز
۲- بیموتا ایتالیا ۱۹۲،
۳- بیام و آلمان ۱۲۹