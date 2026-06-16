افتتاح زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال فولاد خراسان در نیشابور
زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال به همت مجتمع فولاد خراسان در نیشابور به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان گفت: این زمین چمن مصنوعی با بیش از ۶۵ میلیارد ریال هزینه و با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان نیشابور، ارتقای سلامت کارکنان و عموم مردم ساخته شده است.
محمدرضا سجادیان با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در حوزه ورزش افزود: ساخت این مجموعه در راستای فعالیتهای اجتماعی مجتمع فولاد خراسان صورت گرفته است.