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نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر لزوم تقویت عرضه واحدهای اجارهای، اعلام کرد که حمایت از سرمایهگذاری در بخش اجارهداری و پرهیز از سیاستهای غیرمنطبق با واقعیتهای بازار، میتواند به ایجاد تعادل و کاهش فشار بر مستأجران کمک کند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، داود بیگینژاد ، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، کمبود عرضه را مهمترین مشکل بازار اجاره مسکن عنوان کرد و گفت: در آستانه فصل جابهجایی مستأجران، افزایش تعداد واحدهای استیجاری باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد.
بیگینژاد افزود: طی سالهای اخیر به دلیل کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش مسکن استیجاری، عرضه این واحدها با افت مواجه شده و همین مسئله بر افزایش فشار در بازار اجاره تأثیر گذاشته است.
وی گفت: هرگونه سیاستگذاری در حوزه اجارهبها باید متناسب با شرایط واقعی بازار و توان اقتصادی طرفین قرارداد باشد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اعمال فشار بیش از حد به مالکان ممکن است موجب خروج سرمایه از بازار اجاره و کاهش بیشتر عرضه واحدهای استیجاری شود.
بیگینژاد تأکید کرد: توسعه اجارهداری حرفهای و جلب مشارکت بخش خصوصی از راهکارهای مؤثر برای ایجاد تعادل در این بازار است.
وی همچنین تکمیل و توسعه سامانههای اطلاعاتی حوزه مسکن را ضروری دانست و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق قراردادها و سوابق ملکی، شفافیت بازار را افزایش میدهد.
به گفته وی، شفافسازی اطلاعات میتواند به تسهیل فرآیند قیمتگذاری و کاهش اختلافات میان موجران و مستأجران کمک کند .
بیگینژاد ابراز امیدواری کرد با اجرای سیاستهای حمایتی و افزایش عرضه، شرایط بازار اجاره در ماههای آینده به ثبات بیشتری برسد.