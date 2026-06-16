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محتشم کاشانی، شاعری است که نامش بیش از هر چیز با سوگسرودههای عاشورایی گره خورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اول محرم، روز بزرگداشت محتشم کاشانی، شاعر نامدار سده دهم هجری و سراینده مشهورترین مرثیه عاشورایی زبان فارسی، فرصتی برای پاسداشت جایگاه یکی از تأثیرگذارترین چهرههای شعر آیینی ایران است.
کمالالدین علی محتشم کاشانی، شاعری است که نامش بیش از هر چیز با سوگسرودههای عاشورایی گره خورده است. او با بهرهگیری از زبانی استوار، عاطفهای عمیق و نگاهی سرشار از باورهای دینی، آثاری آفرید که نهتنها در تاریخ ادبیات فارسی، بلکه در حافظه فرهنگی ایرانیان نیز ماندگار شدهاند.
شهرت محتشم کاشانی بیش از هر چیز به ترکیببند معروف او در سوگ واقعه کربلا بازمیگردد؛ اثری که قرنهاست در آیینهای سوگواری محرم طنینانداز است و هنوز هم با همان قدرت و تأثیر، دلها را متأثر میکند:
«باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است»
این ابیات، تنها آغاز یک مرثیه نیست؛ روایتی شاعرانه از اندوهی بزرگ است که محتشم آن را به زبانی جاودانه در تاریخ ادب فارسی ثبت کرده است.
این شاعر نامدار با سرودههای خود، مفاهیمی چون آزادگی، ایثار، حقیقتجویی و معنویت را در قالبی هنرمندانه به تصویر کشید و نشان داد که شعر میتواند افزون بر زیبایی ادبی، حامل هویت فرهنگی و ارزشهای معنوی یک ملت باشد. او عظمت حادثه عاشورا را چنان توصیف میکند که گویی همه عالم در سوگ نشستهاند:
«گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است»
محتشم با همین نگاه، مرثیه را از یک سوگسروده معمولی فراتر برد و آن را به اثری ماندگار و تأثیرگذار در فرهنگ ایرانی تبدیل کرد. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران و ادیبان، او را بنیانگذار جریان نوین مرثیهسرایی عاشورایی در زبان فارسی میدانند.
قدرت تصویرسازی او در توصیف واقعه کربلا به اندازهای است که مرزهای زمین و آسمان را در مینوردد:
«جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند
گویا عزای اشرف اولاد آدم است»
شعر محتشم نهفقط روایت یک حادثه تاریخی، بلکه بیانگر ارزشهایی است که در طول قرنها در فرهنگ ایرانی و اسلامی زنده ماندهاند؛ ارزشهایی همچون حقطلبی، مقاومت در برابر ظلم و پاسداری از کرامت انسانی.
روز بزرگداشت محتشم کاشانی فرصتی برای بازخوانی میراث ادبی این شاعر برجسته و پاسداشت جایگاه شعر متعهد در فرهنگ و ادب ایرانزمین به شمار میرود. شاعری که با یک ترکیببند جاودانه، نام خود را در تاریخ ادبیات فارسی ثبت کرد و هنوز پس از گذشت بیش از چهارصد سال، صدای شعرش در محافل ادبی و آیینهای مذهبی شنیده میشود.
بیسبب نیست که هر سال با فرا رسیدن محرم، نخستین زمزمههای سوگ حسینی با شعر او آغاز میشود؛ شعری که قرنهاست در جان و زبان مردم ایران جاری است و همچنان طراوت و تأثیر خود را حفظ کرده است.