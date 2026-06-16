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استاندار اردبیل گفت: با مشارکت تخصصی این سازمان در توسعه اکتشافات معدنی، میتوان بهصورت جامع و علمی از این پتانسیلها بهرهمند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه در دیدار با معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای (تماس) اظهار کرد: استان اردبیل در حوزههای مختلف از لحاظ ساختارهای زمینشناسی و تنوع کانیهای معدنی، استانی دارای ظرفیت کمنظیر است و با مشارکت تخصصی این سازمان در توسعه اکتشافات معدنی، میتوان بهصورت جامع و علمی از این پتانسیلها بهرهمند شد.
وی با اشاره به بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای زمینشناسی و معدنی استان اردبیل، افزود: همکاری با شرکت مادر تخصصی (تماس) بهدلیل برخورداری از دانش فنی روز، تجهیزات پیشرفته اکتشافی و توانمندیهای تخصصی سازمان انرژی اتمی، در شناسایی ذخایر زیرزمینی، میتواند سرفصل جدیدی را در اقتصاد معدنی استان ایجاد کند.
استاندار اردبیل تصریح کرد: تسریع در روند اکتشاف معادن، ارزش افزوده پایدار را برای منطقه ایجاد میکند.
امامی یگانه بیان کرد: این کار بر پایه بهرهگیری از دانش فنی و توانمندیهای تخصصی سازمان انرژی اتمی برای تحول در زیرساختهای معدنی استان موثر است.
وی با تأکید بر ضرورت بهکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته، گفت: نقشهبرداریهای ژئوفیزیکی و روشهای نوین اکتشاف عمیق که در اختیار این سازمان قرار دارد، میتواند در شناسایی علمی و دقیقتر ذخایر زیرزمینی استان مفید باشد.
نماینده عالی دولت در استان اردبیل افزود: ارتقای زنجیره ارزش مواد معدنی و حرکت بهسمت فرآوری برای پیشگیری از خامفروشی بهعنوان یک راهبرد اساسی از اهداف اصلی ماست تا از این طریق با ایجاد صنایع پاییندستی، ارزش افزوده حاصل از اکتشافات معدنی برای استان اردبیل هزینه شود.
در ادامه معاون سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن استقبال از رویکرد توسعهمحور استاندار اردبیل، گفت: ظرفیت این سازمان برای انتقال دانش فنی و پشتیبانی از طرحهای اکتشافی پیگیری میشود.
سیدجواد احمدی اظهار کرد: این سازمان با بهرهگیری از توانمندیهای بومی و فناوریهای نوین، آمادگی دارد تا نقش مؤثری در شناسایی و توسعه ذخایر معدنی استان ایفا کند.