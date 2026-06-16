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رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: اشتغالپذیری دانشآموختگان این دانشگاه، گواه اثربخشی آموزشهای عالی علمیکاربردی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد علی اکبری با اشاره به انتشار گزارش مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی درباره وضعیت اشتغال دانشآموختگان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفت: براساس این گزارش، دانشگاه جامع علمیکاربردی با نرخ اشتغال ۶۴.۴ درصد، بالاترین نرخ اشتغال دانشآموختگان را در میان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دست آورده است.
وی افزود: در سطح کل نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل ماموریتها و سازوکارهای حرفهای و استخدامی خاص خود، نرخهای اشتغال بالاتری را ثبت کردهاند؛ با این حال، در میان تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ذیل وزارت عتف، دانشگاه جامع علمیکاربردی جایگاه نخست را کسب کرده است که این موضوع بیانگر اثربخشی رویکرد مهارتمحور و نیازمحور دانشگاه در پاسخ به انتظار بازار کار است.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور با اشاره به تحولات ساختاری سالهای اخیر این دانشگاه، اظهار داشت: بخشی از مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی که از زمان تاسیس دانشگاه، یکی از بسترهای اصلی تحقق ماموریت آموزشهای عالی علمیکاربردی و پیوند آموزش با محیط واقعی کار محسوب میشدند، در پی اجرای مصوبات شورای عالی اداری از ساختار دانشگاه منفک شدند، با وجود این تغییرات، نتایج گزارش رسمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی نشان میدهد که کیفیت و اثربخشی آموزشهای دانشگاه همچنان حفظ شده و دانشآموختگان آن از جایگاه مطلوبی در بازار کار برخوردار هستند. وی ادامه داد: اهمیت این دستاورد زمانی روشنتر میشود که توجه کنیم بخش قابل توجهی از عملکرد کنونی دانشگاه حاصل فعالیت مراکز آموزشی غیردولتی فعال در حوزههای اقتصادی کشور است. در واقع، این نتایج نشان میدهد که آموزشهای عالی علمیکاربردی توانستهاند ارتباط موثر خود با نیازهای واقعی بازار کار را حفظ کنند و در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص موفق عمل کنند.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور همچنین به نتایج پایشهای تکمیلی صورت پذیرفته در دانشگاه اشاره کرد و گفت: گزارش مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی بر پایه دادههای ثبتی و اطلاعات اشتغال قابل رصد در سامانههای رسمی تهیه شده است. با این حال، بررسیهای تکمیلی دانشگاه نشان میدهد بخشی از دانشآموختگان مراکز دارای ماهیت حاکمیتی هستند که وضعیت اشتغال آنان در این شیوه احصا بهطور کامل منعکس نمیشود و در این محاسبات لحاظ نشدهاند. بر همین اساس، ارزیابیهای دانشگاه حاکی از آن است که با احتساب این گروه از دانشآموختگان، نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاه به حدود ۷۵ درصد میرسد.
وی افزود: رصد اشتغال صورت گرفته توسط دفتر مطالعات بازار کار و برنامهریزی اشتغال دانشگاه حاکی از آن است که در این سال اشتغال دانش آموختگان مقطع کاردانی حرفهای ۶۹.۸ درصد، کاردانی فنی ۸۴.۵ درصد، کارشناسی حرفهای ۷۳.۹ و مهندسی فناوری ۸۴.۸ درصد با میانگین ۷۵.۱ درصد بوده است. وی تاکید کرد: این موضوع موید آن است که سرمایهگذاری در آموزشهای مبتنی بر شایستگی، توسعه ارتباط با محیطهای واقعی کار، بهرهگیری از ظرفیت کارفرمایان و طراحی برنامههای آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار، میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش اشتغالپذیری دانشآموختگان ایفا کند.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور در پایان با تاکید بر ضرورت توسعه همکاریهای دانشگاه با بخشهای اقتصادی، صنعتی، خدماتی اظهار داشت: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرچه ارتباط میان آموزش و محیط واقعی کار عمیقتر و نظاممندتر باشد، زمینه اشتغال دانشآموختگان نیز تقویت خواهد شد. بر این اساس دانشگاه جامع علمیکاربردی با تکیه بر این تجربه، توسعه همکاری با صنعت، دستگاههای اجرایی، تشکلهای حرفهای و کارفرمایان را با هدف ارتقای مهارت، افزایش اشتغالپذیری و پاسخگویی موثرتر به نیازهای آینده بازار کار با جدیت دنبال خواهد کرد.