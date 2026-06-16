به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شانا، حسین حسین‌زاده با تأکید بر صیانت از منافع ذی‌نفعان و تقویت بنیه اقتصادی صندوق، رویکرد‌های کلان این مجموعه در حوزه‌های رفاهی و سرمایه‌گذاری را تبیین کرد و از استمرار اجرای تعهد‌های قانونی و حرکت به‌سوی ابزار‌های نوین مالی خبر داد.

وی در تشریح وضع تعهد‌های رفاهی، با اشاره به نهایی‌شدن متناسب‌سازی مصوب مجلس در سه گام، ضمن قدردانی از وزیر نفت و دست‌اندرکاران بابت اهتمام در تأمین منابع متناسب‌سازی از محل تعهد‌های کارفرمایی، بیان کرد: مطابق قانون ابلاغی، متناسب‌سازی در سه مرحله انجام و مرحله نهایی آن همراه با پرداخت مستمری اردیبهشت ۱۴۰۵ محقق شد.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها درباره متناسب‌سازی سالانه تصریح کرد: مطالعات کارشناسی برای «متناسب‌سازی سالانه مستمری‌ها» نیز در جریان است که به‌محض حصول نتیجه، اطلاع‌رسانی می‌شود.

حسین‌زاده در ادامه با اشاره به تداوم خدمات رفاهی گفت: وام گردشگری به‌عنوان یکی از خدمات رفاهی تازه صندوق‌ها در سال‌های اخیر به مطالبه‌ای عمومی میان بازنشستگان تبدیل شده است و تلاش برای اختصاص نوبت‌های آینده آن یا طراحی خدمات مشابه در دستور کار قرار دارد. همچنین، سازوکار پرداخت علی‌الحساب مستمری مطابق روال سال‌های گذشته و به‌محض تأمین منابع، اعلام می‌شود.

وی از طراحی کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با همکاری شبکه بانکی خبر داد که جزئیات اجرایی آن پس از نهایی‌شدن فرایند‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها با تأکید بر استقلال و ماهیت غیردولتی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت بیان کرد: براساس اساسنامه صندوق‌ها که مصوبه هیئت وزیران را دارد و مطابق ماده ۱۰ و ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به‌صراحت این مجموعه نهادی مستقل و غیردولتی است و منابع آن از محل کسورات کارکنان، سهم کارفرما و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌شود؛ ازاین‌رو اتکای صندوق‌ها به منابع درون‌زا و بدون استفاده از بودجه عمومی دولت است.

حسین‌زاده افزود: خوشبختانه با روحیه جهادی کارکنان و لطف پروردگار، خدمات صندوق حتی در ایام جنگ و ماه‌های پرچالش اخیر بدون وقفه استمرار داشته و همه تعهدات قانونی با افتخار ایفا شده است؛ این انسجام، پشتوانه‌ای مهم برای صیانت از حقوق بازنشستگان صنعت نفت به شمار می‌آید.

بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس کشور در آینده نزدیک

وی در بخش سرمایه‌گذاری، با ادای احترام به رشادت‌های نیرو‌های مسلح و مردم ایران، رویکرد تحولی صندوق را تشریح کرد و گفت: همسو با تکلیف برنامه هفتم توسعه و پیشرفت که بر مردمی‌سازی اقتصاد و حرکت از بنگاهداری به‌سمت سهام‌داری تأکید دارد، به‌زودی بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس کشور در دستور کار گروه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت قرار خواهد گرفت. این اقدام با تکیه بر مطالعات دقیق کارشناسی و نگاه تخصصی شرکت‌های «گروه اهداف» طراحی شده و هدف آن تقویت شفافیت، حاکمیت شرکتی و افزایش بازده دارایی‌هاست.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در ادامه از توسعه مسیر‌های تازه سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل، طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر فلزات گران‌بها ازجمله صندوق طلا و حرکت به‌سمت عرضه و فروش محصولات برخی شرکت‌های تابع بر بستر‌های دیجیتال و ابزار‌های نو مالی در دستور کار قرار دارد. این رویکرد با هدف افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، توسعه جریان‌های درآمدی پایدار و تقویت بنیه اقتصادی صندوق‌ها دنبال می‌شود.

حسین‌زاده همچنین از همراهی راهبردی اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی در مسیر توسعه و صیانت از منافع خانواده بزرگ صنعت نفت قدردانی کرد.