به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر نقش کلیدی فعالان اقتصادی در رشد و توسعه استان تأکید کرد و افزود: هرچقدر بخش خصوصی توانمندتر و فعال‌تر باشد، وزن اقتصادی استان نیز افزایش می‌یابد.

حبیبی به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف از جمله تولید قطعات خودرو، صنایع الکترونیک، سیمان، فولاد، پتروشیمی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: کرمانشاه از فعالان اقتصادی توانمند، باتجربه، آگاه و برخوردار از دانش روز بهره‌مند است و این ظرفیت‌ها نویدبخش جهش اقتصادی استان خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت کارآفرینی افزود: امروز کشور با چالش تأمین نیروی انسانی متخصص، فنی و ماهر مواجه است و اگر از هم‌اکنون برای رفع این نیاز برنامه‌ریزی نشود، واحد‌های تولیدی در سال‌های آینده با کمبود جدی نیروی کار متخصص روبه‌رو خواهند شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش‌های مهارتی گفت: این مسیر باید در دانشگاه‌ها نیز ادامه یابد تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مسائل و نیازهای واقعی بخش تولید آشنا شود و آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار داشته باشند.