به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: امسال با رعایت الگوی کشت، ۱۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت هندوانه رفته است.

حکمت‌اله همتی‌نژاد، با اشاره به فعالیت ۵۴ بهره‌بردار در این حوزه افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت بیش از هزار و ۵۰۰ تن هندوانه از این مزارع برداشت و روانه بازار‌های مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه با بیان اینکه بخش‌های مرکزی، سوق و دشمن‌زیاری از مناطق اصلی کشت هندوانه در کهگیلویه هستند، ادامه داد: رعایت الگوی کشت نقش مهمی در مدیریت منابع آبی و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دارد.

همتی‌نژاد بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: اجرای الگوی کشت و مدیریت مصرف آب از مهم‌ترین برنامه‌های جهاد کشاورزی برای پایداری تولید در منطقه است.