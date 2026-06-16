هزار و ۵۰۰ تن هندوانه از کهگیلویه راهی بازار میشود
مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه از آغاز برداشت هندوانه در ۱۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: امسال با رعایت الگوی کشت، ۱۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت هندوانه رفته است. حکمتاله همتینژاد، با اشاره به فعالیت ۵۴ بهرهبردار در این حوزه افزود: پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت بیش از هزار و ۵۰۰ تن هندوانه از این مزارع برداشت و روانه بازارهای مصرف شود. مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه با بیان اینکه بخشهای مرکزی، سوق و دشمنزیاری از مناطق اصلی کشت هندوانه در کهگیلویه هستند، ادامه داد: رعایت الگوی کشت نقش مهمی در مدیریت منابع آبی و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی دارد. همتینژاد بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: اجرای الگوی کشت و مدیریت مصرف آب از مهمترین برنامههای جهاد کشاورزی برای پایداری تولید در منطقه است.