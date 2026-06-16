به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رضا البرزی از آغاز پویش مردمی «اطعام و احسان حسینی» در سطح استان خبر داد و گفت: هم‌زمان با ماه محرم، با مشارکت خیرین، نیکوکاران، هیئات مذهبی و مراکز نیکوکاری، برنامه‌های مختلفی برای تأمین غذای گرم، توزیع بسته‌های معیشتی و حمایت از خانواده‌های نیازمند در قالب این پویش اجرا خواهد شد.

وی افزود: در طرح «اطعام حسینی» نذورات مردمی برای طبخ و توزیع غذای گرم میان خانواده‌های کم‌برخوردار هزینه می‌شود و در قالب «احسان حسینی» نیز کمک‌های مردمی به شکل بسته‌های غذایی و اقلام ضروری در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز از مردم نیکوکار دعوت کرد با مشارکت در این پویش، در ترویج فرهنگ احسان و دستگیری از نیازمندان سهیم شوند. خیران می‌توانند کمک‌های خود را از روش کد دستوری: # ۰۲۶۸۸۷۷ به دست خانواده‌های نیازمند برسانند.

وی هم چنین به برگزاری پویش «به عشق حسین (ع)» همزمان با ماه محرم اشاره کرد و از خیران و مردم نیکوکار دعوت کرد با پیوستن به طرح اکرام، حامی فرزندان ایتام و محسنین شوند.

وی با اشاره به نقش ارزشمند مشارکت‌های مردمی در حمایت از کودکان نیازمند، گفت: نیکوکاران می‌توانند با تقبل حمایت ماهیانه از یک یا چند فرزند معنوی، در تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی، آموزشی، فرهنگی و درمانی آنان سهیم شوند.

علاقه‌مندان به مشارکت می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ یا از طریق سایت EKRAM.EMDAD.IR و بازوی «حامی باش» در پیام‌رسان بله به این پویش بپیوندند و حمایت از فرزندان نیازمند را برعهده بگیرند.