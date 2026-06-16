سومین همایش آئینی نوحه‌های سنتی نشسته، در روستای گُرده صَفَر باقری بخش شمیل بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دبیر تعزیه خوانی شهرستان بندرعباس گفت: در این مراسم پنج هیئت مذهبی با ۱۰۰ پیرغلام به عزاداری سنتی پرداختند.

هادی عرب افزود: هدف از برگزاری نوحه‌های نشسته؛ حفظ و اشاعه آوا‌ها و نوا‌های سنتی و اصیل عزاداری هرمزگان است.

وی گفت: انتقال این آوا‌ها از پیرغلامان به نسل جدید بعنوان نوغلامان حسینی همراه با ترویج فرهنگ عاشورا بسیار اهمیت دارد.

قدمت مراسم نوحه‌های نشسته در هرمزگان به بیش از چهارصد سال می‌رسد.

در پایان مراسم از ۱۰ نو غلام حسینی روستای گرده صفر باقری تجلیل شد.