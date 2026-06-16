ایران از لبنان و جبهه مقاومت جدا نمیشود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایران از لبنان و جبهه مقاومت جداشدنی نیست و هیچگونه اعتماد و اطمینانی به آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد، با حضور در تجمع مردم شهرستان محلات در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و نام امام شهدا، امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس، یاد و نام شهدای شهرستانهای محلات و دلیجان را نیز گرامی داشت.
وی با اشاره به تقدیم ۳۳۰ شهید از سوی شهرستان محلات در دوران هشت سال دفاع مقدس، از ایثار و فداکاری مردم این منطقه تجلیل کرد و بهطور ویژه یاد شهدای این شهرستان در «جنگ رمضان» را گرامی داشت.
نیکزاد با اشاره به واقعه عاشورا و سوابق تاریخی ملت ایران در تبعیت از اسلام ناب محمدی، گفت: در تاریخ، ملتی، چون ملت ایران پیدا نخواهد شد؛ شما آگاهید، شما بصیرید، شما دشمنشناسید و شما زمانشناسید.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ویژگیهای امام شهیدمان، گفت: امام شهید ما ویژگیهایی داشت که من باید آن را در حد توان بیان کنم. البته شاید بنده نتوانم حق امام شهید را در جمع شما ادا کنم، اما دنیا بداند، امام شهید ما در علوم اسلامی، مجتهد جامعالشرایط بود. خیلی از علمای بزرگ شاگرد امام ما بودند، بنابراین در علوم اسلامی، امام ما مجتهد جامع الشرایط بود، در ادبیات صاحبنظر بود، رمانهای بزرگ دنیا را با مبانی پشت سر آن، تفسیر میکرد.
نیکزاد با اشاره به نقش رهبری در عبور کشور از بحرانهای مختلف، گفت: امام ما کسی بود که در بسیاری از مقاطع، جنگ را از سر ایران دور کرد. زمانی که جنگ میان آمریکا و عراق، کویت و عراق و همچنین آمریکا و افغانستان در جریان بود، برخی معتقد بودند که ایران باید وارد جنگ شود، اما امام ما با این موضوع موافقت نکرد. امام ما در اخلاق، عرفان، ادبیات و معنویت شخصیتی بیبدیل و بینظیر بود. ایشان در تهجد، عبادت و انس با قرآن کریم نیز جایگاهی ممتاز داشت. ایشان در عرصه سیاست داخلی، سیاستمداری حکیم، بصیر و کارآزموده بود که بسیاری از فتنهها را از سر کشور دور کرد. امام ما در سیاست خارجی نیز آشنایی عمیقی با تاریخ معاصر داشت و بهگونهای عمل میکرد که دشمنان ایران، اعم از اروپاییها، آمریکاییها و سایر مخالفان، با وجود ماهها برنامهریزی و طراحی، با یک سخنرانی ۴۵ دقیقهای ایشان تمام نقشههای خود را نقش بر آب میدیدند؛ موضوعی که خود آنان نیز به آن اذعان داشتند.
وی افزود: علما همواره گفتهاند که مجاهدت، انسان را عاقبتبخیر میکند. من از مردم میپرسم که آیا در طول ۳۶ سال و ۹ ماه دوران رهبری، مجاهدی بالاتر از امام شهید ما سراغ دارند؟ مگر ایشان نفرمودند که کار خود را از ساعت پنج و نیم صبح آغاز میکنند؟ آیا میتوان فردی را یافت که به اندازه ایشان با تمام وجود، از جان و عمر خود برای خدمت به خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان مایه گذاشته و به فرهنگ ایثار و شهادت اعتقاد داشته باشد؟ من پیروان، مریدان و طرفداران را کنار میگذارم و از دشمنان امام میخواهم اگر میتوانند حتی یک لکه خاکستری، نه یک لکه سیاه، در زندگی ایشان نشان دهند. امام ما شخصیتی بیبدیل، پاکدست، عارف و برخوردار از همه ویژگیهایی بود که یک رهبر معنوی و الهی باید داشته باشد و حتی دیگران نیز به این ویژگیها اذعان دارند.
وی در ادامه با اشاره به دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: فرصت کافی نیست تا درباره کسانی که امام ما را به شهادت رساندند سخن بگویم؛ با این حال، آنها همان کسانی هستند که بمب اتم بر سر مردم ژاپن فرود آوردند، داعش را به وجود آوردند، کشورهای مختلف را نابود کردند و جنایتهای متعددی را رقم زدند. همانهایی که دو بار میناب را بمباران کردند. اگر ادعا میکنند که اشتباه کردهایم، باید به حادثه سال ۱۳۶۷ اشاره کرد که طی آن پرواز ۹۵۵ مسافربری جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس مورد هدف قرار گرفت. ناو آمریکایی بهصورت آگاهانه به این هواپیمای مسافربری موشک شلیک کرد و ۲۹۰ مسافر آن به شهادت رسیدند. تأسفبارتر اینکه فرمانده آن ناو در کاخ سفید مدال شجاعت دریافت کرد. آیا هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافربری شجاعت محسوب میشود و مدال میخواهد؟
نیکزاد با طرح این پرسش که چرا آمریکا به ایران حمله کرد، گفت: آمریکا تصور میکرد ایران ضعیف شده و جنگ ۱۲ روزه موجب تضعیف کشور شده است. بر همین اساس دست به حمله زد.
وی خطاب به نیروهای مسلح کشور، حضار در تجمع و روحانیت معظم، گفت: بدانید آمریکا با این تصور به ایران حمله کرد که میتواند ظرف ۷۲ ساعت کار ایران را تمام کند. آنان گمان میکردند با آوردن ناوها و محاصره نظامی میتوانند ایران را به تسلیم وادار کنند، در حالی که ایران با چنین اقداماتی تسلیم نخواهد شد. پاسخ این تصور را امام شهیدمان، در آخرین سخنرانی خود در جمع مردم غیور آذربایجان در حسینیه امام خمینی (ره) بیان کردند. ایشان با استناد به فرمایش حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که فرمودند «مثل من با مثل یزید بیعت نمیکند»، تأکید کردند که این منطق تنها مربوط به آن دوران نیست، بلکه یک منطق همیشگی برای مقاومت در برابر ظلم است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان همچنین منطق شیعه را درک نکردند؛ منطقی که بر سه ضلع مهدویت، شهادت و انتظار استوار است. در دوران دفاع مقدس نیز ژنرالهای آمریکایی از ژنرالهای عراقی میپرسیدند چرا کار ایران تمام نمیشود، اما نمیفهمیدند که ملت ایران با فرهنگ شهادت زندگی میکند. بنابراین باید تاکید کنم که ما با ایالات متحده آمریکا پدرکشتگی داریم! آمریکا در محاسبات خود دچار خطا شد. آنان برای یک درگیری محدود به ایران نیامده بودند، بلکه قصد داشتند ایران را تسلیم کنند، قصد داشتند منابع نفتی ما را به غارت ببرند و کشور را تحت سلطه خود قرار دهند.
نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من به آن بانویی ارادت پیدا کردم که گفت «اشک در چشم و بغض در گلو نگه داشتهایم؛ زمان گریه بر رهبر نیست، زمان مقاومت است. مقاومت میکنیم و پیروز میشویم و پس از پیروزی، برای آقایمان عزاداری خواهیم کرد و ایشان را در سطح جهانی تشییع خواهیم نمود.» آمریکا تصور میکرد با هدف قرار دادن سپهسالار لشکر، لشکر از هم خواهد پاشید و با حذف علمدار، انقلاب متوقف خواهد شد. بله، خنجری بر قلب ملت ایران وارد شد و ما را یتیم کردند، اما طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، امام ما سازوکاری را پیشبینی کرده بود که انقلاب هرگز به بنبست نرسد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر یکی از سلالههای حضرت زهرا (س) و از نوادگان پیامبر عظیمالشأن اسلام، یعنی رهبر شهیدمان، از میان ما رفت، مجلس خبرگان رهبری اقدامی تعیینکننده انجام داد و دشمنان را ناامید کرد و بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای بزرگوار را به رهبری برگزید.
نیکزاد در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاشهای دشمنان برای تجزیه ایران، گفت:توطئه بعدی دشمنان این بود که کردستان را از ایران جدا کنند. مردم باید بدانید که آنها نتوانستند خوزستان را از ما جدا کنند؛ خوزستان جانباز شد، اما در دامن اسلام و ایران ماند. قرار بود کردستان از ما جدا شود، قرار بود از شمال غرب داعش وارد شود و قرار بود جیش الظلم از سیستان و بلوچستان وارد شود، اما این اتفاق رخ نداد. مردم باید بدانید چه جنگی را پشت سر گذاشتید و بدانید که رهبر انقلاب چه کاری را در دنیا و ایران انجام داده است. مردم کردستان به میدان آمدند؛ مردان و پیشمرگان ایستادند و اعلام کردند که از اسلام و ایران جدا نخواهند شد. ما به شرف کسانی درود میفرستیم که در کردستان گفتند از اسلام و ایران جدا نمیشویم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقشه بعدی دشمنان این بود که پس از تضعیف ایران، جنگ خیابانی به راه بیندازند. آنها حوادث ۱۸ و۱۹ دی ماه را یادآوری میکردند و تصور داشتند میتوانند کشور را دچار آشوب کنند، اما درود بر این ملت که از لحظه اعلام شهادت رهبر شهیدمان به میدان آمدند و میدان را ترک نکردند. شما در تاریخ کشوری را نشان دهید که بیش از ۱۰۸ روز در خیابان حضور داشته باشد و هر روز میدان را حفظ کرده باشد.
نیکزاد با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اجماع منطقهای علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: آنها آماده بودند کشورهای حوزه خلیج فارس را علیه ایران بشورانند. پیش از جنگ وزیر امور خارجه با کشورهای عربی گفتوگو کرد، به آنها اعلام شده بود هر کشوری که قلمرو خود را در اختیار دشمن قرار دهد، چه خاک، چه آب و چه آسمان خود را، با پاسخ ایران مواجه خواهد شد. شما دیدید از هر نقطهای که علیه ایران اقدامی صورت گرفت، جمهوری اسلامی پاسخ داد. آنها در جنگ ۱۲ روزه تصور میکردند میتوانند به اهداف خود برسند. آمریکاییها و صهیونیستها در این جنگ از کشورهای عربی علیه ایران استفاده کردند، اما جمهوری اسلامی با وجود همه این اقدامات حرمت همسایگان را حفظ کرد. البته این بار از آن مواردی نبود که دشمن تصور کند پاسخی دریافت نخواهد کرد. صهیونیستها آنقدر بی شرف هستند که از جنگ با ما ترسیدند و فرماندهانشان را به هتل هدایت کردند. درود خدا بر سپاه قهرمان؛ دشمنان هنوز فرصت استقرار کامل نیافته بودند که مورد اصابت موشکهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
وی خطاب به کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار داشت: به خداوند متعال قسم حضور پایگاههای آمریکا برای شما عزت، اقتدار و عظمت نیاورد. به انسانیت، اسلام و روابط همسایگی بازگردید. ما هیچگاه با همسایگان خود مشکلی نداشتیم و نخواهیم داشت.
نیکزاد با اشاره به اهداف اعلامی دشمنان در منطقه گفت: آنها آمده بودند تا جبهه مقاومت را در هم بشکنند. میگفتند حزبالله از بین رفته، حشدالشعبی نابود شده و انصارالله زمینگیر شده است، اما همه دیدند که محور مقاومت همچنان زنده و پویاست.
وی در ادامه به تشریح آنچه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در این جنگ عنوان کرد، پرداخت و گفت: دشمنان برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران آمده بودند، اما تغییر نظام انجام نشد. برای تصرف منابع نفتی ایران آمده بودند، اما حتی یک بشکه نفت از ایران نگرفتند. به دنبال بستن مسیرهای حیاتی کشور نظیر تنگه هرمز بودند، اما تا زمانی که ایران اراده نکرد، هیچ اتفاقی رخ نداد. از این رو ما از خدماتی که در تنگه هرمز ارائه میدهیم، عوارض و حقوق قانونی خود را دریافت خواهیم کرد. از سویی دیگر، آنها آمده بودند صادرات نفت ایران را متوقف کنند، اما نتوانستند. آمده بودند ایران را منزوی کنند، اما موفق نشدند. قصد داشتند ناتو و اروپا را با خود همراه کنند، اما حتی بسیاری از کسانی که به ترامپ مدیون بودند نیز از او فاصله گرفتند.
نیکزاد خاطرنشان کرد: آنها ادعا میکردند ارتش بیبدیل و اول جهان هستند، اما جمهوری اسلامی توانست هواپیماهای پیشرفته دشمن را ساقط کرده و آنها را وادار به عقبنشینی کند. دشمنان قصد داشتند حزبالله لبنان را نابود کنند، اما حزبالله همچنان زنده است. آنها میخواستند ایران را منزوی کنند، اما این ترامپ و رژیم صهیونیستی بودند که در برابر افکار عمومی جهان بیآبرو شدند. آنها آمده بودند از پایگاههای خود در خلیج فارس حفاظت کنند، اما بسیاری از مراکز و زیرساختهای مورد استفاده آنان هدف قرار گرفت. حتی زمانی که یکی از رادارهای پیشرفته آنها مورد اصابت قرار گرفت، خودشان نیز باور نمیکردند جمهوری اسلامی قادر به انجام چنین عملیاتی باشد.
وی افزود: آنها قصد داشتند به صورت زمینی وارد خاک ایران شوند، اما جرأت نزدیک شدن به جزایر ایران را نیز پیدا نکردند. آمده بودند محور مقاومت را بشکنند، اما محور مقاومت زنده ماند. آمده بودند نقشه جدیدی برای غرب آسیا ترسیم کنند، اما موفق نشدند. آنها آمده بودند برنامه هستهای ایران را نابود کنند. البته رهبر شهید ما هرگز اجازه ساخت سلاح هستهای را نداده و رهبر معظم انقلاب نیز چنین مجوزی ندادهاند، اما دشمنان نتوانستند برنامه هستهای ایران را از بین ببرند. آنها تلاش کردند کشورهای حوزه خلیج فارس را علیه ایران بسیج کنند، اما امروز همان کشورها به ما پیام میدهند و میگویند اشتباه کردهاند و خواستار عدم درگیری هستند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان میخواستند نیروهای خود را در منطقه حفظ کنند، اما موفق نشدند. کشوری که بودجه نظامی آن بیش از ۱۰ برابر بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران بود، متحمل خسارتهای سنگینی از سوی ایران شد. آنها قصد داشتند جنگ سایبری به راه بیندازند، شبکههای آب، برق، گاز و بانکهای ایران را مختل کنند، اما موفق نشدند. همچنین در حوزه کریدورهای تجاری و تأمین مواد غذایی کشور نیز به اهداف خود نرسیدند.
نیکزاد با اشاره به روند مذاکرات و مطالبات جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رهبر معظم انقلاب و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی مسائل را دنبال میکند. باید تاکید کنم اگر موضوعاتی در دیروز و امروز رخ داده و قرار است جمعه پیگیری شود، در این مسیر خواهد بود که ایران از لبنان و جبهه مقاومت جداشدنی نیست. شرط نخست ما این بوده، هست و خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که داراییهای بلوکهشده ایران باید آزاد شود. تحریمهای نفتی باید برداشته شود تا ایران بتواند نفت خود را آزادانه بفروشد. همچنین محاصره دریایی باید به فوریت پایان یابد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای طرف مقابل درباره هدف قرار گرفتن یک فروند بالگرد آپاچی، گفت: بله، این بالگرد توسط نیروهای ما منهدم شد؛ چرا که آنها با بهکارگیری بالگردهای تهاجمی و برنامهریزی برای پیادهسازی نیرو در جزایری که برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت راهبردی برخوردار بوده و بخشی از تمامیت ارضی و منافع ملی کشور محسوب میشوند، قصد داشتند به تهاجم خود علیه ایران بپردازند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند یکی از این بالگردها را هدف قرار دهند و این پیام روشن را به متجاوزان منتقل کنند که در صورت تکرار چنین اقدامات و تجاوزاتی، با پاسخ قاطعتر و هدف قرار گرفتن سایر تجهیزات و ادوات آنها مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه ما پروتکلهای لازم بر تنگه هرمز را تعیین میکنیم، ادامه داد: آنها به ما میگویند برنامه هستهای خود را واگذار کنید، اما نه امام شهید ما و نه رهبر معظم انقلاب چنین اجازهای ندادهاند و قطعاً چنین اتفاقی در ایران رخ نخواهد داد. دشمنان بدانند اگر بخواهند بدعهدی کنند، با ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طرف خواهند بود. ما هیچ اعتماد، اعتقاد و اطمینانی به ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی نداریم. سپاه قهرمان و نیروهای مسلح قهرمان ما دست به ماشه هستند. شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی بدون اذن رهبر معظم انقلاب هیچ تصمیمی نباید بگیرد و نخواهد گرفت. ما سربازان ولایت هستیم و اجازه نخواهیم داد فرمانی از رهبر انقلاب بر زمین بماند. قسم به خون شهیدان که پرچم شهدا بر زمین نخواهد ماند.