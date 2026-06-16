فرمانده انتظامی شهرستان ماکو از وقوع قتل در یکی از روستا‌های این شهرستان و شناسایی و دستگیری عوامل این قتل در کمتر از سه ساعت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی شهرستان ماکو در تشریح جزئیات این خبر اظهارداشت: شب گذشته در پی وقوع یک مورد اختلاف شخصی و در پی درگیری صورت گرفته در یکی از روستا‌های ماکو، متاسفانه یکی از طرفین درگیری به قتل رسید.

سرهنگ ستاد فرج قلیزاده افزود:پس از اخذ دستور از مقام محترم قضایی، تیم ویژه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ماکو، پس از بررسی تخصصی موضوع، ۲ نفر را در ارتباط با قتل در کمتر از ۳ ساعت دستگیر کردند.

رئیس پلیس ماکو با اشاره به اینکه دستگیرشدگان به ارتکاب قتل به دلیل اختلافات شخصی اعتراف و تحویل مرجع قضایی گردیدند تصریح کرد: امنیت و آرامش شهروندان اولویت کاری پلیس است و قاطعانه با برهم زنندگان آرامش جامعه برخورد خواهد شد.