به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده ولی‌فقیه در خوزستان در این مراسم با تاکید بر نقش بی‌بدیل نماز در تربیت نسل آینده، گفت: نماز مهم‌ترین عامل تنظیم رفتار انسان و زمینه‌ساز تعالی روحی و اخلاقی جامعه است و باید به عنوان نخستین اولویت فرهنگی در خانواده، مدرسه و جامعه مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد اظهار کرد: خداوند متعال برای حکومت‌ها و جوامعی که به اقتدار و تمکن می‌رسند، نخستین مأموریت را اقامه نماز قرار داده است و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه والای نماز در نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی نیز اهتمام ویژه‌ای به ترویج فرهنگ نماز داشت و همواره بر پیگیری جدی اقامه نماز در ادارات و نهاد‌های مختلف تأکید می‌کرد.