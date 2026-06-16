پخش زنده
امروز: -
عضو و رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم بازنگری در ساختار فاوا در راستای تحقق شهرداری هوشمند تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد صادقی گفت: نمیتوان از یک سو انتظار تحول دیجیتال، کاهش زمان صدور مجوزها، یکپارچهسازی سامانهها و ارائه خدمات غیرحضوری داشت و از سوی دیگر با ساختارهای اداری و منابع انسانی متناسب با یک دهه قبل این مأموریتها را دنبال کرد.لذا
بازنگری جدی در ساختار سازمان فاوا باید در دستور کار قرار گیرد.
صادقی در چهارصد و پانزدهمین جلسه شورا در تذکری خواستار تسریع فرآیند های منجر به هوشمند سازی و تحقق شهرداری هوشمند شدو گفت: ابتدای این هفته در جلسهای تخصصی پیرامون هوشمندسازی فرآیندهای شهرسازی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی حضور داشتم. لازم میدانم از تلاشهای انجامشده در معاونت معماری و شهرسازی برای حرکت به سمت غیرحضوریسازی خدمات، حذف مراجعات زائد شهروندان و توسعه فرآیندهای هوشمند تقدیر و تشکر کنم. اقدامات صورتگرفته ارزشمند است، اما واقعیت آن است که سرعت پیشرفت این پروژهها با انتظارات شهروندان، سرمایهگذاران و نیازهای امروز مدیریت شهری فاصله دارد.
وی ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از پروژههای تحول دیجیتال و هوشمندسازی در شهرداری تهران ، در مرحله اجرا و توسعه سامانهها با محدودیتها و گلوگاههایی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مواجه میشوند. موضوعی که مسئولان آن سازمان نیز بخشی از آن را ناشی از محدودیتهای ساختاری در جذب، نگهداشت و بهکارگیری نیروهای متخصص و توانمند حوزه فناوری اطلاعات عنوان میکنند.
صادقی خاطر نشان ساخت: امروز مدیریت شهری تهران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه انسانی متخصص در حوزههای فناوری، هوش مصنوعی، داده، معماری سامانهها و توسعه خدمات هوشمند است.
صادقی گفت: نمیتوان از یک سو انتظار تحول دیجیتال، کاهش زمان صدور مجوزها، یکپارچهسازی سامانهها و ارائه خدمات غیرحضوری داشت و از سوی دیگر با ساختارهای اداری و منابع انسانی متناسب با یک دهه قبل این مأموریتها را دنبال کرد.
عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: از شهردار محترم تهران درخواست میکنم دستور دهند ضمن بررسی دقیق موانع موجود، بازنگری جدی در ساختار سازمان فاوا، فرآیندهای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص، نظام جبران خدمات، بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و همچنین تفویض اختیارات لازم برای تسریع در اجرای پروژههای تحول دیجیتال در دستور کار قرار گیرد.
صادقی یاد آور شد : امروز سرعت ارائه خدمات هوشمند به شهروندان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. هر روز تأخیر در تکمیل این فرآیندها به معنای اتلاف وقت مردم، افزایش هزینههای سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و استمرار بروکراسیهای غیرضروری است.
وی گفت: انتظار میرود مدیریت شهری تهران با نگاهی تحولگرا، موانع پیش روی سازمان فاوا را برطرف کرده و زمینه تحقق کامل شهرداری هوشمند و کاهش چشمگیر زمان صدور پروانههای ساختمانی را فراهم آورد تا شهروندان آثار این تحول را در زندگی روزمره خود بهصورت ملموس مشاهده کنند.