اجرای برنامههای فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان اشتهاردی
برنامه های فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، صرفه جویی در مصرف آب، برق و گاز، کشف استعدادهای هنری و ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای خانوادهها اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، صرفه جویی در مصرف آب، برق و گاز، کشف استعدادهای هنری و ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای خانوادهها اجرا شد و با استقبال پرشور کودکان و والدین همراه بود. در این رویداد فرهنگی، مربیان کاروان سیار کانون پرورش فکری با اجرای فعالیتهایی همچون قصهگویی، شعرخوانی، نمایش خلاق، مسابقات فرهنگی، معرفی کتاب و کارگاههای هنری از جمله نقاشی و کاردستی، ساعاتی شاد و آموزنده را برای حاضران رقم زدند. همچنین بخشی از برنامه به معرفی تازههای نشر کانون و تشویق کودکان به کتابخوانی اختصاص داشت.
یکی از مربیان کاروان سیار در حاشیه این برنامه گفت: «هدف ما این است که با حضور در محلهها و فضاهای عمومی، فرصت دسترسی برابر به فعالیتهای فرهنگی و هنری را برای همه کودکان فراهم کنیم و آنها را با دنیای کتاب و خلاقیت آشنا سازیم.»
کاروان سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز بهصورت مستمر در مناطق مختلف استان حضور مییابد و با اجرای برنامههای فرهنگی، تلاش میکند زمینه رشد فکری، اجتماعی و هنری کودکان و نوجوانان را فراهم کند.