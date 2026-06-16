برنامه های فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، صرفه جویی در مصرف آب، برق و گاز، کشف استعداد‌های هنری و ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای خانواده‌ها اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، این برنامه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، صرفه جویی در مصرف آب، برق و گاز، کشف استعداد‌های هنری و ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای خانواده‌ها اجرا شد و با استقبال پرشور کودکان و والدین همراه بود. در این رویداد فرهنگی، مربیان کاروان سیار کانون پرورش فکری با اجرای فعالیت‌هایی همچون قصه‌گویی، شعرخوانی، نمایش خلاق، مسابقات فرهنگی، معرفی کتاب و کارگاه‌های هنری از جمله نقاشی و کاردستی، ساعاتی شاد و آموزنده را برای حاضران رقم زدند. همچنین بخشی از برنامه به معرفی تازه‌های نشر کانون و تشویق کودکان به کتاب‌خوانی اختصاص داشت.

یکی از مربیان کاروان سیار در حاشیه این برنامه گفت: «هدف ما این است که با حضور در محله‌ها و فضا‌های عمومی، فرصت دسترسی برابر به فعالیت‌های فرهنگی و هنری را برای همه کودکان فراهم کنیم و آنها را با دنیای کتاب و خلاقیت آشنا سازیم.»