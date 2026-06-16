به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ایرج مصطفوی گفت: تا شنبه آینده در غالب نقاط به ویژه درساعات نزدیک ظهر تا اوایل شب وزش باد شدید و گرد و خاک، در ارتفاعات و نواحی شمالی بارش‌های پراکنده رگباری گاهی با رعد و برق و کاهش نسبی دما بین ۳ تا ۶ درجه پیش بینی شده است.

وی افزود: کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها در محور‌های کوهستانی، خطر شکستان درختان، سقوط سنگ در نواحی کوهستانی و سقوط اجسام و سازه‌های موقت، آسیب به پوشش گلخانه‌ها خطراتی است که در این مدت وجود دارد.

مصطفوی محکم کردن سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره از جمله توصیه‌های مهم و پیشگیرانه از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.