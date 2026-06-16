اهداکنندگان خون قهرمانان گمنام و بی ادعایی هستند که بدون هیچ چشمداشتی با اهدای خون خود در حیات و سلامت همنوعان نقش ایفا می‌کنند.

اهداکنندگان خون، قهرمانان بی نام و نشان+فیلم

اهداکنندگان خون، قهرمانان بی نام و نشان+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در مراکز انتقال خون، افراد قهرمانی حضور دارند که بی ادعا و بدون از هیاهو، با اهدای خون خود در حفظ جان و سلامت بیماران نیازمند خون نقش ایفا می‌کنند.

آنها اهدای خون را وظیفه هر انسان برای کمک به همنوع خود می‌دانند و می‌گویند: این کار نشانه عشق به وطن و همنوعان است.

اهداکنندگان نه برای نام و نشان، بلکه برای تداوم زندگی دیگران، خون خود را در خون همنوعان و بیماران نیازمند خون جاری می‌کنند.

دکتر علی فیضی، مدیرکل انتقال خون خوزستان گفت: اهدای خون یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین راه‌ها برای نجات جان انسان‌ها است.

وی می گوید: داشتن حداقل ۱۷ سال سن تمام، نداشتن بیماری‌های خاص و واگیردار، وزن حداقل ۵۰ کیلوگرم و میزان هموگلوبین مناسب (برای مردان حداقل ۱۳ و برای بانوان حداقل ۱۲.۵ گرم در دسی‌لیتر) از جمله شرایط عمومی اهدای خون است و مردان حداکثر چهار بار و بانوان سه بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند.