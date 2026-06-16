به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان ۴۰درصد از پول گندم‌کاران گلستانی معادل بیش از ۳هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان. خبرداد.

علی اصغر طهماسبی گفت : این پرداخت

شامل گندم‌کارانی است که تا ۱۳ خرداد محصول تحویل دادند.

وی گفت : تا اکنون بیش از ۷۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شده‌است.

طهماسبی افزود : تا ۲۴ خرداد نزدیک به ۴هزار و ۳۰۰ تن سیب‌زمینی

معادل ۴۳درصد از میزانی که مجوز داریم

از گلستان صادر شده‌است.

وی گفت :

برای صادرات سیب‌زمینی استان تا ۱۰هزار تن، مجوز صادر شده است.