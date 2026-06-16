کارشناس دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح جزئیات طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان گفت: متقاضیان دهک‌های یک و دو تنها ۳۵ درصد اجاره‌بهای متعارف بازار را پرداخت خواهند کرد و قرارداد‌های این واحد‌ها تا پنج سال قابل تمدید است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اجرای طرح مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان گفت: این طرح بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن برای تأمین مسکن استیجاری گروه‌های هدف طراحی شده و در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی برای آن شناسایی شده است.

وی افزود: برنامه وزارت راه و شهرسازی برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تأمین سالانه ۲۵ هزار واحد و در مجموع ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان است.

آقایی شرایط بهره‌مندی از این طرح را قرار داشتن در دهک‌های یک تا شش درآمدی، برخورداری از فرم «ج» سبز و داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا عنوان کرد.

وی درباره میزان اجاره‌بهای این واحدها گفت: دهک‌های یک و دو ۳۵ درصد، دهک‌های سه و چهار ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش ۵۵ درصد نرخ اجاره متعارف بازار را پرداخت می‌کنند.

کارشناس دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: قراردادهای اجاره به صورت یک‌ساله منعقد می‌شود اما خانوارها می‌توانند تا پنج سال در این واحدها سکونت داشته باشند.

آقایی درباره بازار اجاره نیز گفت: سقف افزایش اجاره‌بها برای شهر تهران ۲۷ درصد و برای سایر شهرهای استان تهران ۲۳ درصد تعیین شده و این سقف باید رعایت شود.