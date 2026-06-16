رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت حمیدیه از شناسایی ۵ واحد صنفی متخلف در تداوم و تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر بازار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس حیدری با اشاره به تداوم و تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر بازار حمیدیه گفت: این اقدامات در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و صیانت از حقوق شهروندان به صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، علاوه بر بررسی گزارش‌های تلفنی مردمی که حدود ۸ مورد از آنها پیگیری شد، در مجموع ۵۰ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی انجام گرفت.

حیدری با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها اظهار کرد: در این راستا ۵ واحد صنفی متخلف شناسایی شدند که پرونده آنها برای صدور رأی به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.

رئیس اداره صمت حمیدیه می‌گوید: این بازرسی‌ها هم در قالب گشت‌های مشترک با همکاری جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های صنفی و بسیج اصناف و هم به صورت مستقل توسط واحد بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.