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رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت حمیدیه از شناسایی ۵ واحد صنفی متخلف در تداوم و تشدید نظارتها و بازرسیها بر بازار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس حیدری با اشاره به تداوم و تشدید نظارتها و بازرسیها بر بازار حمیدیه گفت: این اقدامات در راستای اجرای طرحهای نظارتی و صیانت از حقوق شهروندان به صورت مستمر در حال انجام است.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، علاوه بر بررسی گزارشهای تلفنی مردمی که حدود ۸ مورد از آنها پیگیری شد، در مجموع ۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام گرفت.
حیدری با اشاره به نتایج این بازرسیها اظهار کرد: در این راستا ۵ واحد صنفی متخلف شناسایی شدند که پرونده آنها برای صدور رأی به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.
رئیس اداره صمت حمیدیه میگوید: این بازرسیها هم در قالب گشتهای مشترک با همکاری جهاد کشاورزی، اتحادیههای صنفی و بسیج اصناف و هم به صورت مستقل توسط واحد بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.