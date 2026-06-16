طارمی: دنبال بهانه نیستیم، اما همه چیز برای تیم ملی فاجعه است
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت: نمیخواهیم بهانه بیاوریم، اما همه کارهای میزبان برای تیم ملی ایران فاجعه است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی طارمی بعد از تساوی ۲ - ۲ تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: پیش از هر چیز باید از هوادارانمان در لسآنجلس تشکر کنم که در طول ۹۰ دقیقه جو شگفتانگیزی را در ورزشگاه سوفای به وجود آوردند. از همه آنها قدردانی میکنم، چون به ما حس بودن در خانه را دادند. امیدوارم آنها در بازی بعدی هم همین کار را انجام دهند.
وی افزود: در مورد تیخوانا باید بگویم که در آنجا خیلی راحت هستیم، همه نسبت به ما لطف و ما را دوست دارند، به همین خاطر باید از آنها بابت این موضوع تشکر کنم. منتظر دو دیدار بعدیمان هستیم و امیدوارم هواداران همانند این مسابقه، در آن دو بازی هم از ما حمایت کنند.
کاپیتان تیم ملی درباره مشکلات تیم در این مسابقات و انتقاد از شرایط به وجود آمده از سوی آمریکاییها، گفت: هنوز مشکلاتی داریم. باید فردا صبح ریکاوری و تمرین کرده و سپس تیخوانا را مجدد به مقصد لس آنجلس ترک کنیم. پس از دیدار با نیوزیلند باید فوری لسآنجلس را ترک کنیم و این چیز خوبی برای فوتبال نیست، چون در جام جهانی شما باید آمادهسازی خوبی برای بازی بعدیتان داشته باشید این وضعیت استرس بسیار زیادی به بازیکتان و کادرفنی وارد میکند. حمایت لازم را ندیدیم و فیفا میتواند و باید بیشتر از این کمک کند. باید ببینم در آینده چه اتفاقی میافتد.
طارمی در پاسخ به این سوال که «چه کسی به شما گفته که باید همین امشب خاک آمریکا را ترک کنید؟»، ادامه داد: نمیدانم! فیفا به ما گفته که باید امشب آمریکا را ترک کنیم. همانطور که به شما گفتم ما باید در این شرایط خاص آمادهسازیمان را انجام دهیم. نمیدانم چه کسی گفته که ما باید همین امشب به مکزیک برگردیم، اما فکر میکنم این چیزی بین فدراسیون فوتبال و فیفا است، اما، این تمام ماجرا نیست و ما در اینجا اعضای رسانه (خبرنگاران)، رئیس فدراسیون، نایب رئیس فدراسیون و برخی اعضای کادرفنیمان که برای ما خیلی مهم هستند، کنارمان نداریم.
وی افزود: ما بازیکنان هیچگونه ارتباطی با فیفا نداریم. برای مثال همین حالا آنالیزور ما اینجاست و نقش مدیر رسانهای تیم را ایفا میکند! در واقع همه چیز مثل یک فاجعه است و این چیز خوبی نیست، اما ما به دنبال بهانه نیستیم و باید به جلو نگاه کنیم. امیدهایی برای دو دیدار بعدیمان داریم و تمام توانمان را در آن دو بازی به خاطر مردممان به کار خواهیم بست تا شادی را برایشان به ارمغان بیاوریم.
مهاجم تیم ملی در پاسخ به سوال سیاسی یکی از خبرنگاران خارجی، گفت: پیش از هر چیز باید بگویم که برای فوتبال بازی کردن اینجا هستیم. همیشه سعی کردهایم کنار مردم مان باشیم. به عنوان فوتبالیست تیم ملی، میخواهیم همه ایرانیان، چه آنهایی که داخل کشور و چه آنهایی که در خارج از کشور هستند با هم متحد کنیم. به چیزهای دیگر اهمیتی نمیدهیم، به خصوص موارد سیاسی، فقط میخواهیم برای ایرانیان در سراسر دنیا بازی کنیم و آنها را با هم متحد کنیم. در حال حاضر مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
طارمی در مواجهه با پرسش خبرنگاری که از او پرسید چه حسی دارد، افزود: ما همیشه آرام هستیم. از شما میپرسم که به عنوان خبرنگار چه حسی دارید؟ (خبرنگار پاسخ داد حس خوبی دارم)، ما هم حس خوبی داریم، چون در جام جهانی و در کانون توجهات هستیم و این چیزی است که هر بازیکنی دوست دارد آن را تجربه کند. از حضور در این تورنمنت لذت میبریم و به دنبال رقم زدن بهترین اتفاقات هستیم.
وی درباره شادی گل تیم پس از گل اول، گفت: از همان پنج، شش سالگی از فوتبال بازی کردن لذت میبرم. عاشق فوتبال هستیم و فوتبال مهمتر از هر چیزی برای ما است. وقتی هم که تیم گل میزند، شادی میکنیم و ضمن خوشحالی از این بابت، میخواهیم این شادی را هم برای هوادارانمان به ارمغان بیاوریم. امیدوارم در بازی بعدی هم بتوانیم با گلزنیمان این کار را انجام دهیم.
کاپیتان تیم ملی در مواجهه با سوال تکراری درباره اینکه مسئولان آمریکایی به آنها گفتهاند باید بلافاصله پس از دیدار به مکزیک بازگردند، با قطع کردن صحبت این خبرنگار، افزود: ببینید، من بازیکن فوتبال هستم، نه رئیس فدراسیون و عضوی از کادرفنی! من نمیتوانم به این پرسش پاسخ بدهم، چون اطلاعی از این موضوع ندارم. من یک بازیکن هستم و روی فوتبال تمرکز دارم و شما باید این پرسش را از رئیس فدراسیون یا مدیر رسانهای ما بپرسید که اینجا نیستند. شما باید این پرسش را از فیفا بپرسید، نه از ما!
طارمی در پاسخ به این پرسش که «چه زمانی متوجه شدید که باید بلافاصله بعد از بازی آمریکا را ترک کنید؟ آیا بعد از این بازی این موضوع را به شما اطلاع دادند؟»، گفت: نه، قبل از بازی از این موضوع مطلع شده بودیم. در کل، وضعیت بدی است و از این وضعیت خیلی خسته شدهایم. در دو ماه گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردهایم که این خیلی بد است و همین تیم را تحتتأثیر قرار داده است، در حالی که همانطور که فیفا گفته، ما به دنبال صلح و لذت بردن از فوتبال هستیم.
وی در پاسخ به اینکه چه پیامی برای اینفانتینو دارد که این مسابقه را هم از نزدیک تماشا کرد، افزود: اینفانتینو پس از بازی هم در رختکن تیم حاضر شد و ما این مواردی که اینجا در موردش صحبت کردیم به او انتقال دادیم. به طور حتم، او هم میخواهد به ما کمک کند، اما مسائل دیگری هم هست که همه آن را میدانند و نیاز نیست به آن اشارهای کنم. در حال حاضر، همه چیز خوب است و فقط صلح و آرامش بیشتری میخواهیم. در مورد فیفا هم نمیدانم که چه کسی از فیفا پشتیبانی میکند. شما منظور من را میدانید، اما برای فوتبال بازی کردن اینجا هستیم.
کاپیتان تیم ملی درباره اینکه مایل هستی چیزی به دونالد ترامپ بگویی، گفت: من فوتبالیست هستم، نه سیاستمدار! ما اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم. من آمدهام اینجا در مورد بازی صحبت کنم و حاضرم در این خصوص به تمامی پرسشهای شما پاسخ دهم، اما تمامی پرسشهایی که مطرح شد درباره مشکلات و مسائل سیاسی بود. واقعیت این است که از صحبت کردن در این مورد خسته شدهایم. اگر کسی به ما کمک کند، قدردانش خواهیم بود و اگر هم کمکی نکنند هیچ مشکلی نیست. ما بازیکنان فقط پشت هم ایستادهایم و سعی میکنیم با ارائه بهترین بازیمان هر دو دیدار بعدی را ببریم و در هفتمین حضورمان در جام جهانی، تاریخسازی کنیم و راهی مرحله حذفی شویم.