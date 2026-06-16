به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، شهناز آلبوغبیش از پایگاه بسیج حضرت سمیّه در نمایشگاه مشاغل خانگی گفت: این نمایشگاه به دعوت بسیج پالایشگاه نفت برای حمایت از مشاغل خانگی برگزار شده است به منظور حمایت از مشاغل خانگی و فروش محصولات آنان.

وی افزود: درآمدزایی برای خانم‌های خانه دار هنرمند هدف از راه اندازی این نمایشگاه، است تا مکانی برای عرضه و فروش محصولات تولیدی خود ندارند.

در این نمایشگاه آثاری مانند صنایع دستی، صنایع چوبی و دست سازه های زینتی به نمایش عموم گذاشته شده است.